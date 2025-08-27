जबलपुर : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 25 सालों से सेवा दे रहे असिस्टेंट प्रोफेसर को पदोन्नति नहीं मिलने के मामले पर फैसला सुनाया है. जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता को प्रोफेसर पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि नियम अनुसार अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों में नई नियुक्तियों पर प्रतिबंध है, लेकिन पदोन्नति पर नहीं. सरकार ने याचिकाकर्ता को लाभ देते हुए 60 के अंदर रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं.

25 साल की सेवा, फिर भी नहीं मिला प्रमोशन

दरअसल, जबलपुर निवासी डॉ. ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट में ये याचिका दायर की. याचिका में कोर्ट को बताया गया कि वे पिछले 25 सालों से अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेज जीएस में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हैं. उन्हें सेवाकाल में सीनियर स्केल भी मिल चुका है, लेकिन उन्हें प्रोफेसर पद पर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है. याचिका में आगे बताया गया कि प्रमोशन नहीं मिलने से वे यूजीसी वेतनमान के तहत एकेडमिक ग्रेड पे के लाभ से वंचित हैं और उनका उच्च पदों पर जाने का समय भी समाप्त होता जा रहा है.

सरकार ने रखा पक्ष, कोर्ट असहमत

इस मामले में राज्य शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एक पूर्व आदेश के अनुसार सरकार अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थानों में खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं होनी है, इसी वजह से याचिकाकर्ता को प्रमोशन नहीं दिया गया था. इसपर जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि सरकार का यह नियम नई नियुक्तियों पर लागू होता है, पदोन्नति पर नहीं. कोर्ट ने यह भी पाया कि पहले कई मामलों में असिस्टेंट प्रोफेसरों को प्रोफेसर पद पर प्रमोशन दिया गया है. इस आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रमोशन देने के निर्देश जारी किए.

प्रमुख सचिव व आयुक्त लोक शिक्षण को अवमानना नोटिस

एक अन्य मामले में पूर्व में पारित आदेश के बावजूद स्कूल को मान्यता नहीं दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने प्रमुख सचिव व आयुक्त को अवमानना याचिका पर जवाब देने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, डिंडौरी निवासी देव सिंह मरावी की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता धीरज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, धमनी जिला डिंडौरी का संचालन करता आ रहा है. याचिकाकर्ता की ओर से स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण करने आवेदन दायर किया था, जो लंबित है.

इस दौरान कुछ कमियां निकालकर बिना किसी कारण से स्कूल संचालन पर रोक लगा दी गई. क्षेत्र में नौवीं से बारहवीं तक इस स्कूल के अलावा कोई स्कूल नहीं है. इसलिए स्कूल संचालन रोके जाने से आदिवासी वर्ग के बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है.

स्कूल संचालन पर रोक लगाए जाने के कारण पूर्व में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई करते हुए शासन को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर कार्यवाही करते हुए विधि अनुसार कार्यवाही के आदेश जारी किए थे. लेकिन पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं किए जाने के कारण अवमानना याचिका दायर की गई. याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरुण शर्मा व आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता को अवमानना नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे ने पक्ष रखा.