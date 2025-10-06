ETV Bharat / state

दीपावली-छठ पर्व पर स्पेशल ट्रेनों को अब तक नहीं मिली अनुमति, यात्री परेशान, 52 स्पेशल ट्रेनों का होना है संचालन

लखनऊ : दशहरा का त्योहार बीत गया. दीपावली और छठ का पर्व नजदीक है, लेकिन उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की तरफ से भेजे गए 52 स्पेशल ट्रेनों के प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, पंजाब और हावड़ा रूट की ट्रेनों में वेटिंग से यात्रियों को दिक्कत हो रही है. उन्हें कन्फर्म टिकट नहीं मिल रही है.

रैक व कोच तैयार : बिहार, मुंबई, पंजाब, जम्मू रूट पर कई पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू भी कर दिया गया है. इसी कड़ी में उत्‍तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन ने 52 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव बोर्ड को भेजा था. इसके लिए समय सारिणी पर काम पूरा हो गया है. रैक व कोच की भी व्यवस्‍था कर ली गई है, लेकिन अभी तक बोर्ड से ट्रेनों के संचालन की हरी झंडी नहीं मिली है.

उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का कहना है कि 52 स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए प्रस्ताव भेजा गया था. अभी अनुमति नहीं मिल पाई है. मंजूरी मिलते ही ट्रेनों को पटरी पर उतारा जाएगा. इससे त्योहारों पर अपने घरों को जाने वाले यात्रियों को सहूलियत मिल सकेगी.