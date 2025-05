ETV Bharat / state

'फॉरेस्ट फायर प्रूफ' है उत्तराखंड का ये जंगल, भीषण वनाग्नि में रहा सेफ, ग्राउंड रिपोर्ट में जानिए कैसे? - FOREST FIRE IN UTTARAKHAND

ग्राउंड रिपोर्ट- बड़कोट रेंज, देहरादून ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 2, 2025 at 4:49 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 6:19 PM IST 9 Min Read

देहरादून (नवीन उनियाल): उत्तराखंड में वनाग्नि हर साल अपना तांडव मचाती है, जिस पर काबू पाना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है. कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि उत्तराखंड सरकार को जंगलों की आग बुझाने के लिए एयरफोर्स तक की मदद लेनी पड़ती है. इस साल भी जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, वैसे ही फॉरेस्ट फायर की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं. हालांकि, इन सबके बीच देहरादून डिवीजन की बड़कोट रेंज ने वनाग्नि को काबू करने की एक मिसाल पेश की है. ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि बीते चार सालों के अंदर बड़कोट रेंज में वनाग्नि की एक दो ही घटनाएं हुई हैं, वो भी छोटी-मोटी. बड़कोट रेंज के अधिकारी और कर्मचारी कैसे बीते चार सालों से वनाग्नि पर काबू पा रहे हैं, कौन सी वो प्रैक्टिस है जो जंगल में आग को तांडव नहीं मचाने दे रही है, उसका ईटीवी भारत ने खुद जायजा लिया. बड़कोट रेंज में वनाग्नि की तैयारी और दूसरे प्रयासों को जानने ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड पर पहुंची. यहां वनकर्मियों के फायर ड्रिल और आपसी समन्वय को जाना, ताकि दूसरे भी इनसे कुछ सीख सकें. देहरादून डिवीजन की बड़कोट रेंज से ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat) फायर सीजन में वन विभाग की चुनौती: बता दें कि, उत्तराखंड में 15 फरवरी से 15 जून के बीच का समय फायर सीजन होता है. फायर सीजन वो अवधि होती है, जब जंगल में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं. इस साल फायर सीजन का पहला महीना तो थोड़ा राहत भरा रहा, लेकिन जैसे-जैसे सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, जंगलों में भी आग ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया. फिलहाल ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों के अलावा निचले इलाकों में फॉरेस्ट फायर की घटनाएं ज्यादा देखी जा रही हैं. इस सबके बीच देहरादून डिवीजन की बड़कोट रेंज फॉरेस्ट फायर की लपटों से बची हुई है, वो भी एक दो सालों से नहीं बल्कि बीते चार सालों से. उत्तराखंड में जले जंगलों के आंकड़े. (ETV Bharat GFX) बेहद गंभीर है बड़कोट रेंज: देहरादून की बड़कोट रेंज न सिर्फ रिहायश से लगती है, बल्कि नेशनल हाईवे भी इस रेंज के जंगल के बीच से ही होकर गुजरता है. चारधाम यात्रा के श्रद्धालु भी इसी हाईवे से गुजरते हैं. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़कोट रेंज फॉरेस्ट फायर के लिहाज से कितनी संवेदनशील है. इन सबके बावजूद इस रेंज में काम कर रहे वन कर्मियों ने अपने अतिरिक्त प्रयासों और तैयारी की बदौलत छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पिछले चार सालों में आग की घटनाओं को क्षेत्र में नहीं होने दिया. इस साल भी जल रहे जंगल. (ETV Bharat GFX)

