बलरामपुर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान शुरू, लोगों को जागरुक करना मकसद
बलरामपुर में कलेक्टर के आदेश के बाद नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 6, 2025 at 2:56 PM IST
बलरामपुर: अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ बलरामपुर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान की शुरुआत हो गई है. इस कैंपेन का असर देखने को मिल रहा है. अधिकांश बाइक और स्कूटी राइडर्स हेलमेट लगाकर पेट्रोल खरीदने आ रहे हैं. बलरामपुर कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने बढ़ते सड़क हादसे को देखते हुए दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. इसे लेकर जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को यह आदेश दिया गया है कि जो भी लोग बिना हेलमेट के आएं उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाए.
नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का दिख रहा असर: बलरामपुर में नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान का असर दिख रहा है. बलरामपुर के स्थानीय निवासी देवसागर हेलमेट पहनकर पेट्रोल भराने पेट्रोल पंप पर पहुंचे. उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह नियम बिलकुल सही है. बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं देना चाहिए. हम हेलमेट लगाकर ही चलते हैं पेट्रोल लगाकर ही सभी दोपहिया वाहन चालकों को चलना चाहिए.
बिना हेलमेट के पंपों पर नहीं मिल रहा पेट्रोल: पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पेट्रोल भराने पहुंचे गौशुल ने ईटीवी भारत के सवाल पर कहा कि ये हमारी गलती है कि हम बिना हेलमेट के चलते हैं. सरकार और जिला प्रशासन का यह नियम बिल्कुल सही है. सरकार हमारे लिए ही यह सब कर रही है.
हम ट्रैवल करते समय हेलमेट नहीं ले सकें, इसलिए हमें यहां पेट्रोल नहीं मिला. अगली बार से गलती नहीं होगी. इस नियम का हर किसी को पालन करना चाहिए. ये तो हमारे सुरक्षा के लिए किया जा रहा है- गौशुल, बाइक राइडर्स
बिना हेलमेट वालों को भेजा जा रहा वापस: रामानुजगंज के बटालियन कैंप में संचालित पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप के प्रभारी पुरूषोत्तम टेकाम ने जिला प्रशासन की इस मुहिम पर ईटीवी भारत से खास बात की है. उन्होंने कहा कि कलेक्टर के आदेशानुसार नो हेलमेट नो पेट्रोल का जो अभियान चलाया जा रहा है.
इस संबंध में एसडीएम के द्वारा मीटिंग लिया गया है और दिशा निर्देश दिया गया है. उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है जिनके पास हेलमेट नहीं है उन्हें समझाइश देकर वापस किया जा रहा है और हेलमेट वालों को ही पेट्रोल दिया जा रहा है- पुरुषोत्तम टेकाम, पेट्रोल पंप प्रभारी, पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, रामानुजगंज
लोगों से नियम पालन करने की अपील: बलरामपुर के पेट्रोल पंप संचालकों ने आम जनों से नो हेलमेट नो पेट्रोल अभियान के पालन की अपील की है. उन्होंने कहा कि यह अभियान आम जनता की सुरक्षा के लिए है. हम लोगों को इसका जरूर पालन करना चाहिए.