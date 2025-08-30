रायपुर: राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में हेलमेट को लेकर बड़ी सख्ती होने जा रही है. पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान चलाएगा. एक सितंबर से इस अभियान को चलाने के लिए एसोसिएशन ने प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है.

रायपुर में हुई मीटिंग: ज्ञापन रायपुर कलेक्टर को सौंपा गया है. इसमें लिखा है कि, पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुआ कि सड़क हादसों में जो लोग हेलमेट नहीं पहने रहते हैं, वह गंभीर रूप से घायल होते हैं अथवा मृत्यु भी हो जाती है. ऐसे में सामाजिक हित में सोचते हुए यह निर्णय लिया गया कि सभी पेट्रोल पंपों से "NO HELMET NO PETROL" का अभियान चलाकर जनता को उन्हीं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया जाना चाहिए.

1 सितंबर से हेलमेट को लेकर बड़ी सख्ती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन से सहयोग की अपील: एसोसिएशन इसे लेकर 1 सितंबर से सख्ती बरतने जा रही है. शहर के किसी भी पेट्रोल पंप में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. इसको लेकर एसोसिएशन ने शासन-प्रशासन को सहयोग करने की बात कही है.

लोग अपनी ही जान से खिलवाड़ कर रहे: एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट ने बताया कि, लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है. हेलमेट नहीं पहनने से सिर पर गंभीर चोट लगती है, कई कोमा में चले जाते हैं. सख्ती नहीं बरतने के चलते लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं.

अभी रायपुर के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है, लेकिन पूरे प्रदेश में अगर इसी तरह के नियम का पालन हो तो यह और अच्छी बात है.- छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अखिल धगट

इस फैसले के तहत अगर 1 सितंबर से पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा सख्ती बरती जाती है तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं सड़क हादसों की संख्या में कमी भी देखने को मिल सकती है. पेट्रोल पंप में बाइक चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं सड़क हादसे के आंकड़े भी कम हो सकते हैं.