सीएम योगी ने 400 BS-6 बसों को दिखाई हरी झंडी; बोले-'कानून का पालन करना बुरा तो लगता है, लेकिन यही नियम जिंदगी बचाते हैं'

सीएम योगी ने 400 BS-6 बसों को दिखाई हरी झंडी. ( Photo Credit: UP Govt. Media Cell )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 6, 2025 at 1:34 PM IST | Updated : September 6, 2025 at 2:12 PM IST 4 Min Read

लखनऊ: 'कानून का पालन करने में लोगों को बुरा लगता है, लेकिन यही कानून आपकी जिंदगी भी बचाता है. किसी बड़े आदमी को कहो कि कार की फ्रंट सीट पर बैठे हैं, सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी? तो उसे बुरा लगता है, पर यही सीट बेल्ट जान बचाती है. बाइकर्स को बोलिए कि हेलमेट पहनो तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुर्भाग्य से दुर्घटना हो जाए, तो यही हेलमेट जिंदा रखता है. बेड पर लेटे-लेटे जिंदगी गुजारने से अच्छा है, कि नियमों का पालन कर सुखी जीवन जिएं.' शनिवार को यह बातें लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहीं. इस दौरान उन्होंने 400 BS-6 बसों को हरी झंडी भी दिखाई. मुख्यमंत्री योगी ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिवहन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' का नियम पेट्रोल पंप पर लागू किया गया है. यह जनता पर बोझ नहीं, जनता की सुरक्षा के लिए किया गया है. सड़क दुर्घटनाएं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के लिए बड़ा खतरा बन रही हैं. इनको रोकने के लिए परिवहन विभाग के साथ आम जनता को भी जुड़ना होगा. यूपी रोडवेज को मिली 400 BS-6 बसें: कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 400 नई BS-6 बसों को हरी झंडी दिखाई. इनमें डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें भी शामिल हैं. सभी बसें भारत स्टेज-6 यानी (BS-VI) उत्सर्जन मानकों का पालन करती हैं. यह बसें BS-4 की तुलना में बेहद कम प्रदूषण फैलाती हैं. इनमें स्पेशल फिल्टर होते हैं, जो PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों को 80 से 90% तक रोकते हैं. इससे वायु गुणवत्ता में सुधार होता है. इस समय में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कुल मिलाकर 14,000 बसों का संचालन कर रहा है.

सीएम योगी आदित्यनाथ. (Video Credit: UP Govt. Media Cell) हर तीन महीने में हो हेल्थ चेकअप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वह जिन भी कंडक्टर या ड्राइवर को नौकरी दें, उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए. प्रत्येक 3 महीने में एक बार हेल्थ चेकअप कैंप लगाया जाएं और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाए. खासकर चश्मा लगाने वालों को जरूर चेक करें. कहीं ऐसा न हो कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा और हाथ में बस की स्टियरिंग है. ऐसा करके हम लोगों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते. हमें हर तरह की तकनीकी का इस्तेमाल करके दुर्घटनाओं पर काबू पाना चाहिए. इन योजनाओं का आगाज और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.5 लाख जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से परिवहन सेवाओं का शुभारंभ किया गया.

पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 07 बस स्टेशनों और अनुदान आधारित 25 बस स्टेशनों/कार्यशालाओं का डिजिटल लोकार्पण/शिलान्यास.

एक्रेडिटेड ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी और नवीनतम ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन के निवेशकों को प्रमाण पत्र.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 11 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरण.

डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप यूपी मार्गदर्शी और सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ.

इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का विमोचन.

डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बस सहित नई 400 BS-6 बसों और परिवहन विभाग के 70 इंटरसेप्टर वाहन को हरी झंडी.

परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश और आईआईटी, खड़गपुर के मध्य एमओयू.

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और जन सेवा केंद्र के मध्य एमओयू. सड़क दुर्घटनाओं के प्रति गंभीरता जरूरी: इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हाल में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल के अलावा परिवहन विभाग और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में मुख्य तौर पर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर तथ्य रखे. उन्होंने बताया कि बहुत अधिक लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह लापरवाही और बेहतर स्वास्थ्य का न होना है. उन्होंने कहा कि लगातार नए चालक को परिचालक रोडवेज भर्ती कर रहा है. जिनका स्वास्थ्य परीक्षण भी बहुत जरूरी है. बसों में बैठने वाले यात्रियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ड्राइवर पर होती है. अगर उसका स्वास्थ्य खराब होगा तो यह सभी यात्रियों के लिए खतरा बन सकता है. उन्होंने कहा कि बिना हेलमेट सड़क पर दुपहिया वाहन से चलना खतरे का सामना करने के बराबर है. इसलिए नियम का पालन लोगों को स्वयं करना चाहिए. यह भी पढे़ं: महराजगंज के इन कस्बों में बनेंगे 7 रेलवे स्टेशन, 32 अंडरपास, 10 लाख आबादी को मिलेगी राहत

