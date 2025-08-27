ETV Bharat / state

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

यूपी परिवहन विभाग की लोगों से अपील, "हेलमेट पहले, ईंधन बाद में" को अपना नियम बनाइए, क्योंकि हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है.

एक सितंबर से यूपी में बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 12:09 PM IST

लखनऊ: अगर आप दोपहिया वाहन से चलते हैं और आपके पास हेलमेट नहीं है तो बेहतर होगा कि एक सितंबर से पहले इसे खरीद लें. क्योंकि, बिना हेलमेट के एक सितंबर से पेट्रोल नहीं मिलेगा. दरअसल, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश में एक सितंबर से 30 सितंबर तक ‘No Helmet, No Fuel’ विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाने जा रहा है.

यह अभियान सभी जिलों में जिलाधिकारी के नेतृत्व में और जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) के समन्वय से चलाया जाएगा. इस अभियान का उद्देश्य लोगों के जान की सुरक्षा है. उत्तर प्रदेश सरकार के 25 अगस्त के निर्देशों के अनुरूप राज्यभर में इस बार गंभीरता से यह अभियान चलेगा. उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त की तरफ से अभियान से संबंधित दिशानिर्देश जारी किए गए हैं.

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि एक सितंबर से 30 सितंबर तक पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी मुख्य जिम्मेदारी निभाएंगे और जनता से अपेक्षा है कि वे इन प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करें. यह पहल जनहितैषी है.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 दोपहिया चालक और पिलियन के लिए हेलमेट को अनिवार्य करती है, जबकि धारा 194 D उल्लंघन पर दण्ड का प्रावधान करती है. सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति की तरफ से भी राज्यों को हेल्मेट अनुपालन को प्राथमिकता देने का परामर्श दिया गया है.

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि ‘No Helmet, No Fuel’ का उद्देश्य दण्डित करना नहीं है, बल्कि लोगों को कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है. ईंधन तभी जब हेलमेट साथ और सिर पर हो.

परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि अभियान पूरी तरह से सार्वजनिक हित में है और व्यापार-विरोधी नहीं है. पूर्व के अनुभव बताते हैं कि दोपहिया वाहन स्वामी शीघ्र ही हेलमेट के साथ आने की आदत डाल लेते हैं और ईंधन बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता. तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL और HPCL और सभी पेट्रोल पम्प संचालकों से अनुरोध है कि वे इस प्रयास में सक्रिय सहयोग दें.

खाद्य एवं रसद विभाग के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्तर पर आवश्यक समन्वय/निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. सूचना एवं जनसम्पर्क तंत्र जन-जागरूकता के प्रसार में सहयोग करेगा. लोग और प्रशासन मिलकर ही सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं गंभीर चोटों को कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ा सकते हैं.

परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने बताया कि No Helmet, No Fuel दण्ड नहीं, सुरक्षा का संकल्प है. अभियान एक से 30 सितम्बर तक जिलाधिकारी के नेतृत्व, DRSC के समन्वय और पुलिस-प्रशासन, परिवहन अधिकारियों के प्रवर्तन के साथ चलेगा. लोगों से अपील है कि "हेलमेट पहले, ईंधन बाद में" को अपना नियम बनाइए, क्योंकि हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है.

