पटना: विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सड़कों पर जिस तरह एसआईआर को लेकर लोगों में आक्रोश दिख रहा है, उससे साफ है कि बिहार में अब लोग वोट चोरों को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में हैं.

चुनाव आयोग पर बरसे मुकेश सहनी : वोटर अधिकार यात्रा में शामिल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट की चोरी कर संविधान और लोकतंत्र की चोरी करना चाहती है. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से उनकी लड़ाई नहीं है. आयोग का काम चुनाव कराना है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए. लेकिन आज ऐसा लग रहा है मानो कि वो खुद एक राजनीतिक पार्टी बन गया है.

'वोट चोरों को सबक सिखाएगी बिहार की जनता' : उन्होंने कहा कि बिहार की जनता किसी हाल में इस चोरी को रोकने के लिए सजग है. इस यात्रा को मिल रहा जनसमर्थन और उमड़ रहा लोगों का हुजूम इस बात का प्रमाण है कि आम लोगों का राज बनाने के लिए बिहार के आम लोग सड़कों पर हैं. वोट चोरों को जनता सत्ता से उतार कर रहेगी. बिहार की जनता वोट चोरों को कड़ा सबक सिखाएगी.

स्थानीय लोगों से संवाद करते इंडिया गठबंधन के नेता (ETV Bharat)

'यहां बेरोजगारी, गरीबी.. हालात बदतर' : वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है. डबल इंजन की सरकार के दावे भी किए गए, लेकिन यहां के हालात बदतर हैं. यहां बेरोजगारी, गरीबी है और बढ़ते कर्ज के संकट के चलते पलायन चरम पर है, लेकिन सरकार की इसे लेकर कोई योजना नहीं है.

तेजस्वी यादव राहुल गांधी और मुकेश सहनी (ETV Bharat)

'वोटर अधिकार यात्रा.. एक राजनीतिक नौटंकी' : इस बीच, जेडीयू ने वोटर अधिकार यात्रा को राजनीतिक नौटंकी करार दिया. जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि, अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा कि अगर, आप लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो सांसदी और विधायकी छोड़ दें. महागठबंधन में कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है.

वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन : मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन है. 17 अगस्त 2025, सासाराम से शुरू हुई यात्रा, यहां से औरंगाबाद पहुंची. दूसरे दिन यात्रा ने गया में प्रवेश किया. यहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोगों के संवाद किया और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया. इसके बाद यात्रा अपने अगले पड़ाव नवादा पहुंची है.