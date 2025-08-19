ETV Bharat / state

'चुनाव आयोग से हमारी लड़ाई नहीं', वोटर अधिकार यात्रा पर बोले मुकेश सहनी, जनता सबक सिखाएगी - MUKESH SAHNI

मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी लड़ाई चुनाव आयोग से नहीं है. उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा में जबरदस्त समर्थन का दावा किया. पढ़ें

mukesh sahni on election commission
वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read

पटना: विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सड़कों पर जिस तरह एसआईआर को लेकर लोगों में आक्रोश दिख रहा है, उससे साफ है कि बिहार में अब लोग वोट चोरों को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में हैं.

चुनाव आयोग पर बरसे मुकेश सहनी : वोटर अधिकार यात्रा में शामिल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट की चोरी कर संविधान और लोकतंत्र की चोरी करना चाहती है. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से उनकी लड़ाई नहीं है. आयोग का काम चुनाव कराना है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए. लेकिन आज ऐसा लग रहा है मानो कि वो खुद एक राजनीतिक पार्टी बन गया है.

'वोट चोरों को सबक सिखाएगी बिहार की जनता' : उन्होंने कहा कि बिहार की जनता किसी हाल में इस चोरी को रोकने के लिए सजग है. इस यात्रा को मिल रहा जनसमर्थन और उमड़ रहा लोगों का हुजूम इस बात का प्रमाण है कि आम लोगों का राज बनाने के लिए बिहार के आम लोग सड़कों पर हैं. वोट चोरों को जनता सत्ता से उतार कर रहेगी. बिहार की जनता वोट चोरों को कड़ा सबक सिखाएगी.

mukesh sahni on election commission
स्थानीय लोगों से संवाद करते इंडिया गठबंधन के नेता (ETV Bharat)

'यहां बेरोजगारी, गरीबी.. हालात बदतर' : वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है. डबल इंजन की सरकार के दावे भी किए गए, लेकिन यहां के हालात बदतर हैं. यहां बेरोजगारी, गरीबी है और बढ़ते कर्ज के संकट के चलते पलायन चरम पर है, लेकिन सरकार की इसे लेकर कोई योजना नहीं है.

mukesh sahni on election commission
तेजस्वी यादव राहुल गांधी और मुकेश सहनी (ETV Bharat)

'वोटर अधिकार यात्रा.. एक राजनीतिक नौटंकी' : इस बीच, जेडीयू ने वोटर अधिकार यात्रा को राजनीतिक नौटंकी करार दिया. जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि, अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा कि अगर, आप लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो सांसदी और विधायकी छोड़ दें. महागठबंधन में कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है.

mukesh sahni on election commission
वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन : मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन है. 17 अगस्त 2025, सासाराम से शुरू हुई यात्रा, यहां से औरंगाबाद पहुंची. दूसरे दिन यात्रा ने गया में प्रवेश किया. यहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोगों के संवाद किया और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया. इसके बाद यात्रा अपने अगले पड़ाव नवादा पहुंची है.

ये भी पढ़ें : राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा', जानें 23 जिलों में 16 दिनों का शेड्यूल - RAHUL GANDHI BIHAR VISIT

ये भी पढ़ें : बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी - RAHUL GANDHI BIHAR VISIT

ये भी पढ़ें : 'ये बिहार है यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है..' वोटर अधिकार यात्रा में गरजे तेजस्वी और राहुल गांधी - VOTER ADHIKAR YATRA

ये भी पढ़ें : राहुल बोले-गरीबों के पास सिर्फ वोट की ताकत है, तेजस्वी ने कहा-वोट भी छीन लोगे क्या? - RAHUL GANDHI

ये भी पढ़ें : 'हमारी सरकार आई तो देख लेंगे', बिहार की धरती से राहुल गांधी की चेतावनी - RAHUL GANDHI

पटना: विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने मंगलवार को कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि सड़कों पर जिस तरह एसआईआर को लेकर लोगों में आक्रोश दिख रहा है, उससे साफ है कि बिहार में अब लोग वोट चोरों को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी में हैं.

चुनाव आयोग पर बरसे मुकेश सहनी : वोटर अधिकार यात्रा में शामिल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट की चोरी कर संविधान और लोकतंत्र की चोरी करना चाहती है. साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से उनकी लड़ाई नहीं है. आयोग का काम चुनाव कराना है, विपक्ष जो सवाल उठा रहा है कि उसकी जांच होनी चाहिए. लेकिन आज ऐसा लग रहा है मानो कि वो खुद एक राजनीतिक पार्टी बन गया है.

'वोट चोरों को सबक सिखाएगी बिहार की जनता' : उन्होंने कहा कि बिहार की जनता किसी हाल में इस चोरी को रोकने के लिए सजग है. इस यात्रा को मिल रहा जनसमर्थन और उमड़ रहा लोगों का हुजूम इस बात का प्रमाण है कि आम लोगों का राज बनाने के लिए बिहार के आम लोग सड़कों पर हैं. वोट चोरों को जनता सत्ता से उतार कर रहेगी. बिहार की जनता वोट चोरों को कड़ा सबक सिखाएगी.

mukesh sahni on election commission
स्थानीय लोगों से संवाद करते इंडिया गठबंधन के नेता (ETV Bharat)

'यहां बेरोजगारी, गरीबी.. हालात बदतर' : वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है. डबल इंजन की सरकार के दावे भी किए गए, लेकिन यहां के हालात बदतर हैं. यहां बेरोजगारी, गरीबी है और बढ़ते कर्ज के संकट के चलते पलायन चरम पर है, लेकिन सरकार की इसे लेकर कोई योजना नहीं है.

mukesh sahni on election commission
तेजस्वी यादव राहुल गांधी और मुकेश सहनी (ETV Bharat)

'वोटर अधिकार यात्रा.. एक राजनीतिक नौटंकी' : इस बीच, जेडीयू ने वोटर अधिकार यात्रा को राजनीतिक नौटंकी करार दिया. जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि, अगर इंडिया गठबंधन के नेताओं से कहा कि अगर, आप लोगों को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है तो सांसदी और विधायकी छोड़ दें. महागठबंधन में कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है.

mukesh sahni on election commission
वोटर अधिकार यात्रा (ETV Bharat)

राहुल की वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन : मंगलवार को वोटर अधिकार यात्रा का तीसरा दिन है. 17 अगस्त 2025, सासाराम से शुरू हुई यात्रा, यहां से औरंगाबाद पहुंची. दूसरे दिन यात्रा ने गया में प्रवेश किया. यहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने लोगों के संवाद किया और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया. इसके बाद यात्रा अपने अगले पड़ाव नवादा पहुंची है.

ये भी पढ़ें : राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा', जानें 23 जिलों में 16 दिनों का शेड्यूल - RAHUL GANDHI BIHAR VISIT

ये भी पढ़ें : बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी - RAHUL GANDHI BIHAR VISIT

ये भी पढ़ें : 'ये बिहार है यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है..' वोटर अधिकार यात्रा में गरजे तेजस्वी और राहुल गांधी - VOTER ADHIKAR YATRA

ये भी पढ़ें : राहुल बोले-गरीबों के पास सिर्फ वोट की ताकत है, तेजस्वी ने कहा-वोट भी छीन लोगे क्या? - RAHUL GANDHI

ये भी पढ़ें : 'हमारी सरकार आई तो देख लेंगे', बिहार की धरती से राहुल गांधी की चेतावनी - RAHUL GANDHI

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION COMMISSIONवोटर अधिकार यात्रामुकेश सहनीBIHAR ELECTION 2025MUKESH SAHNI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार? जानें

बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.