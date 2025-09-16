ETV Bharat / state

आगरा में कल भारी वाहनों की नो एंट्री, पुराने बाजार का रूट रहेगा डायवर्ट, जानिए वजह

आगराः आगरा की ऐतिहासिक राम बारात को लेकर बुधवार को शहर में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है. शहर में 17 सितंबर की दोपहर 2 बजे से 18 सितंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक कई मार्गों पर रूट डायवर्ट रहेगा. इसके साथ ही शहर में भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी. इसके लिए हर एंट्री प्वॉइंट पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. इसके साथ ही राम बारात मार्ग पर किसी भी वाहन को नहीं आने दिया जाएगा.



पुलिस ने क्या जानकारी दीः पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि शहर में राम बारात के रूट पर कोई वाहन नहीं चलेगा. 17 सितंबर की दोपहर से 18 सितंबर को सुबह राम बारात मार्ग श्री मनकामेश्वर मंदिर से कमलानगर तक कोई वाहन नहीं चलेगा. इस दौरान राम बारात रावतपाड़ा से बेलनगंज, विजयनगर कट, सुल्तान गंज की पुलिया, कमलानगर कट, महाराजा जनक वास तक की रोड पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा.



