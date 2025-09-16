ETV Bharat / state

आगरा में कल भारी वाहनों की नो एंट्री, पुराने बाजार का रूट रहेगा डायवर्ट, जानिए वजह

हर एंट्री प्वॉइंट पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट डायवर्जन प्लान.

no entry heavy vehicles agra 17 september 2025 route of old market will be diverted ram baraat
आगरा में कल भारी वाहनों की नो एंट्री. (etv bharat gfx)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 7:32 AM IST

3 Min Read
आगराः आगरा की ऐतिहासिक राम बारात को लेकर बुधवार को शहर में यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है. शहर में 17 सितंबर की दोपहर 2 बजे से 18 सितंबर को कार्यक्रम समाप्त होने तक कई मार्गों पर रूट डायवर्ट रहेगा. इसके साथ ही शहर में भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी. इसके लिए हर एंट्री प्वॉइंट पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. इसके साथ ही राम बारात मार्ग पर किसी भी वाहन को नहीं आने दिया जाएगा.

पुलिस ने क्या जानकारी दीः पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि शहर में राम बारात के रूट पर कोई वाहन नहीं चलेगा. 17 सितंबर की दोपहर से 18 सितंबर को सुबह राम बारात मार्ग श्री मनकामेश्वर मंदिर से कमलानगर तक कोई वाहन नहीं चलेगा. इस दौरान राम बारात रावतपाड़ा से बेलनगंज, विजयनगर कट, सुल्तान गंज की पुलिया, कमलानगर कट, महाराजा जनक वास तक की रोड पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा.

आउटर का डायवर्जन

  • हाईवे पर सभी प्रकार के वाहनों का आगमन सामान्य रूप से यथावत चलता रहेगा.
  • हाईवे पर चलने वाले भारी वाहनों की शहर में एंट्री नहीं हो सकेगी.

  • ग्वालियर रोड से फिरोजाबाद, हाथरस, एटा की तरफ भारी वाहन रोहता नहर, दिगनेर पुलिया, इनर रिंग रोड से जाएंगे.
  • ग्वालियर रोड से मथुरा की ओर वाहन गांव बाद, दक्षिणी बाईपास, रैपुरा जाट से एनएच-19 होकर जाएंगे.
  • जयपुर रोड से फिरोजाबाद, हाथरस, एटा पथौली नहर से मलपुरा नहर चौराहा से रोहता नहर चौराहा से दिगनेर पुलिया, इनर रिंग रोड, कुबेपुर कट होकर जाएंगे.
  • शमसाबाद, फतेहाबाद से ग्वालियर/जयपुर की तरफ शमसाबाद, इरादत नगर, सैंया होकर जाएंगे.
  • फतेहाबाद एवं शमसाबाद से मथुरा रमाडा कट, इनर रिंग रोड, कुबेपुर कट, एनएच. 19 होकर जाएंगे.


    शहर का रूट डायवर्जन
  • बिजलीघर चौराहा से कोई वाहन मदीना होटल तिराहा की ओर नहीं जा सकेगा. यहां से वाहन चक्की पाट और छीपीटोला होकर जाएंगे.
  • सदर भट्ठी एवं मीरा हुसैनी चौराहा से कोई भी वाहन मदीना होटल की ओर नहीं जाएगा. यहां से वाहन हींग की मंडी, मोती कटरा या सदर भ‌ट्ठी, धाकरान, कलेक्ट्रेट से जाएंगे.
  • हाथीघाट से दरेसी नंबर-2 और नंबर-3, रावतपाड़ा कोई वाहन नहीं आने दिया जाएगा।
  • आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन से चिम्मन पूड़ी चौराहा के पास बनी पार्किंग में वाहनों को पार्क किया जाएगा.
  • बेलनगंज, यमुना किनारा पेट्रोल पंप से घटिया चौराहा की तरफ कोई वाहन नहीं जाने दिया जाएगा. वाहनों को बेलनगंज चौराहा से डायवर्ट किया जाएगा.
  • बेलनगंज से वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा. बेलनगंज से कचहरी घाट और घटिया की तरफ कोई वाहन नहीं जा सकेगा.
  • फ्रीगंज वाले मार्ग को धूलियागंज चौराहा पर बैरीकेड लगाकर व्यवस्थित किया जाएगा.
  • पाय चौकी वाले रोड को धूलियागंज चौकी पर बैरीकेड किया जाएगा.
  • घटिया चौराहा से कोई भी वाहन फुलट्टी की ओर नहीं जाएगा.
  • फुलट्टी तिराहा, तिलक तिराहा, फव्वारा और कश्मीरी बाजार तिराहा पर बैरीकेड लगाकर यातायात को रोका जाएगा.

    भारी वाहनों की नहीं होगी इन मार्गों से एंट्री

    डीसीपी ट्रैफिक अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शहर में आने वाले भारी वाहनों को सिंकदरा तिराहा, गुरुद्वारा गुरु का ताल आरओबी, आईएसबीटी तिराहा, आरबीएस चौराहा, नेहरू नगर कट, गांधी नगर कट, सुल्तानगंज की पुलिया चौराहा, कमला नगर, लंगड़े की चौकी तिराहा, वॉटर वर्क्स चौराहा, आंबेडकर पुल, तोरा चौकी, एकता चौकी तिराहा, रोहता, पथौली नहर चौराहा, वायु विहार, अमरपुरा चौराहा, बोदला, शास्त्रीपुरम चौराहा से एंट्री नहीं दी जाएगी.

