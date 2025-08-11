ETV Bharat / state

धर्मांतरण की NO ENTRY, गांव की सीमाओं पर लगे बोर्ड, पास्टर पादरियों का प्रवेश बंद - NO ENTRY FOR CONVERSION

कांकेर के भानुप्रतापपुर ब्लॉक के गांवों में धर्मांतरण रोकने को लेकर बोर्ड लगाए जा रहे हैं.

Published : August 11, 2025 at 8:56 PM IST

कांकेर : छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर अब आदिवासी समाज उबल रहा है.लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण के मामलों ने आदिवासी समाज को सोचने पर मजबूर किया है कि इसे कैसे रोका जाए.कांकेर जिले का भानुप्रतापपुर ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य गांवों मे भी धर्मांतरण रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है.

गांव के चारों ओर लगे बोर्ड : धर्मांतरण रोकने के लिए आदिवासी बाहुल्य गांवों में पास्टर, ईसाई धर्म की अनुयायियों के प्रचार, गांव में प्रवेश को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है.ये बोर्ड गांव की सीमाओं में लगाए गए हैं ताकि ईसाई धर्म के लोगों को गांव में आने से रोका जा सके. भानुप्रतापपुर ब्लॉक के कुडाल गांव में सबसे पहले गांव के चारों दिशाओं में चार बोर्ड लगाए गए थे. अब कुडाल गांव से शुरू होकर भानुप्रतापपुर ब्लॉक के ही जुनवानी बांसाल गांव, परवी गांव में भी ग्रामीणों ने ईसाई धर्मावलंबियों के प्रवेश ना करने का बोर्ड गांव में लगाया है.

सात से आठ घरों में कन्वर्शन : कुडाल गांव के ग्रामीण बंशीलाल नेताम ने बताया गांव के चारों सीमाओं में बोर्ड लगाया है. बाहर से आकर पास्टर पादरियों ने सात से आठ घरों के ग्रामीणों को कन्वर्ट कर के प्रार्थना करवाते हैं. इसी हम लोगो ने ग्राम सभा के अंतर्गत कुडाल गांव में सब बैठकर चर्चा किए. हमारे गांव में पास्टर पादरी ना आए करके ये बोर्ड लगाए है.

हमारी संस्कृति परंपरा खत्म हो रहा है. गांव में कई मान्यताएं हैं लेकिन धर्मान्तरित व्यक्ति नहीं मानते हैं. ना गांव के किसी उत्सव तीज-त्यौहार में आते हैं. हमारे गांव में किसी के आने जाने का रोक नहीं है. बल्कि जो पास्टर पादरी धर्मान्तरित करते हैं. उनके आने में रोक हैं. हमारे गांव के लोग धर्मान्तरित हो चुके हैं. वो वापस आ जाए उसका प्रयास किया जा रहा है - बंशीलाल नेता, ग्रामीण

रीति रिवाज को नहीं मानते मतांरित परिवार : कुडाल गांव के ही ग्रामीण सुनेर सलाम गोंटी के मुताबिक उनके गांव में बोर्ड इसलिए टांगे हैं ताकि पास्टर पादरी लोग गांव में न आए. हमारे संस्कृति को बचाने के किए और जो हमारे लोग ईसाई धर्म अपना लिए है वो वापास आ जाए. इसलिए गांव की सीमा में बोर्ड टांगा गया है. गांव में कन्वर्ट होने कर बाद लोग हमारे रीति रिवाज को नहीं मानते

ईसाई धर्म वाले धर्मांतरित ना करें. इसके रोकथाम के लिए ये बोर्ड लगाए गए हैं. हमारे आदिवासी समाज के रीतिरिवाजों को कन्वर्ट हुए लोग नहीं मानते हैं. बोर्ड लगाने से सुधार का तो नहीं पता. लेकिन बाहर के लोग यहां नही आ रहे हैं - सुनेर गोंटी, ग्रामीण

कुछ परिवार मूल धर्म में आए वापस : ग्रामीणों के अनुसार कुडाल गांव में 8 लोग धर्मान्तरित हुए हैं. जिन्होंने आदिवासी रीति रिवाज को मानना छोड़ दिया है.लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो मूल धर्म में वापस लौटे हैं. कुडाल गांव की निवासी दुकली बाई सलाम ने धर्म बदलने का कारण बताया.उन्होंने कहा कि जब वो बीमार पड़ी तो वो प्रार्थना कक्ष जाने लगी.इस दौरान उनकी बीमारी ठीक हो गई.लेकिन दो साल तक गांव में उनके परिवार को अलग थलग कर दिया. किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में ग्रामीण परिवार को नहीं बुलाते थे.शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम में परिवार को दूर रखा जाता था.लेकिन अब हम लोगों ने स्वेच्छा से ईसाई धर्म को छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की है.

बोर्ड में क्या लिखा ?: कुडाल गांव में 28 जुलाई 2025 को गांव के चारों दिशाओं में बोर्ड लगाया गया है. बोर्ड में उल्लेख किया गया है कि कांकेर जिले का भानुप्रतापपुर अंतर्गत कुडाल गांव संविधान के पांचवी अनुसूची अंतर्गत आता है. हमारे गांव में पेसा (पंचयात उपबन्ध अनुसूचित क्षेत्रो तक विस्तार अधिनियम) 1996 लागू है। जिसके तहत ग्राम सभा को अपने परंपरागत और रूढ़िवादी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है. इसी के तहत ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले लोगों का गांव में प्रवेश वर्जित है.



ईसाई समाज ने किया विरोध : एक तरफ आदिवासी अपने गांव में बोर्ड लगा रहे हैं,वहीं दूसरी तरफ ईसाई समाज अब इस बात का विरोध कर रहा है. राष्ट्रीय क्रिश्चन मोर्चा सचिव साईमन दिग्बल तांडी ने कहा कि बोर्ड अभियान का हम निंदा करते हैं क्योंकि यह असंवैधानिक है. इस बोर्ड के जरिए हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है.

संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि भारत मे हम कही भी स्वतंत्र रूप से आना-जाना कर सकते हैं. अपने विचार रख सकते हैं निवास कर सकते हैं. जहां तक धर्म के प्रचार-प्रसार की बात है वो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है. यदि कोई जबरन धर्मान्तरित कर रहा है तो उसके ऊपर कार्यवाही किया जाए. लेकिन इस प्रकार का गैर कानूनी बोर्ड ना लगाया जाए - साईमन दिग्बल तांडी, सचिव, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा

पुलिस बोली अब तक नहीं हुआ कोई विवाद : वहीं पूरे मामले को लेकर भानुप्रतापपुर के एसडीओपी शेर बहादुर सिंह कहते हैं कि कुछ गांव में सीमाओं में बोर्ड लगाने की सूचना मिली है. जिसमे कुछ विशेष वर्ग को आने जाने पर प्रतिबंधित किया है. आदिम संस्कृति की संरक्षण की बात कही गई है. उन गांवों में अभी तक अप्रिय घटना या ला एंड ऑर्डर बिगड़ने की बात नही आई है. अगर इस तरीके का कुछ आता है. अगर समुदाय में विवाद की स्थिति बनती है तो कार्रवाई की जाएगी.

दूसरे गांवों में भी लग रहे हैं बोर्ड : कुडाल गांव के बाद भानुप्रतापपुर ब्लॉक के दूसरे गांवों में लगातार ऐसे बोर्ड लगाने की जानकारियां मिल रही हैं. अगस्त माह में ही जुनवानी बांसला गांव और परवी जनकपुर गांव में भी ग्रामीणों ने इसी तरह का बोर्ड लगाया है. बांसला के पास जुनवानी गांव में भी ऐसा बोर्ड लगाया गया है. जिसमें ईसाई धर्म की पादरी और पास्टरों को प्रतिबंध लगाया गया है. गुरुवार 7 अगस्त को परवी और जनकपुर में भी पास्टर, पादरी को गांव में प्रवेश न करने को लेकर बोर्ड लगाए गए. गांव-गांव में लगाए जा रहे चेतावनी बोर्ड में स्पष्ट पांचवीं अनुसूची और पेसा कानून का हवाला दिया जा रहा है.


