ETV Bharat / state

JDU कार्यकारी अध्यक्ष का बड़ा बयान, NDA में कोई पेंच नहीं, 2-3 दिनों में सीटों का ऐलान

संजय झा ने कहा एनडीए में कोई पेंच नहीं है. दो से तीन दिन में सीटों का ऐलान होगा. सबकुछ ऑल इज वेल है. पढ़ें

SANJAY JHA
संजय झा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2025 at 3:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग तिथि का ऐलान कर देगा. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि हम लोगों ने एक चरण में चुनाव कराने की मांग इसलिये की है क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर है. रोड कनेक्टिविटी देश में सबसे अच्छी है. एक फेज में चुनाव करने पर खर्च भी कम होगा. इसलिए एक चरण में चुनाव कराया जा सकता है.

'हम लोग पूरी तरह तैयार हैं' : संजय झा ने कहा कि चुनाव आयोग जो भी फैसला लेगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं, उसका स्वागत करते हैं. JDU के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग जो विधानसभा सम्मेलन में घूम रहे हैं, इस बार नीतीश कुमार के विकास पर ही वोट होगा. विकास को लेकर नीतीश कुमार ने जो नरेटिव बनाया है, तो अब जात-पात पर वोट नहीं होने वाला है. अब महिला वोटर भी अपनी सोच के हिसाब से वोट करती हैं. ऐसे में इस बार 2010 से भी बेहतर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में आएगा.

संजय झा का बयान (ETV Bharat)

''एनडीए में सीट शेयरिंग की जल्द ही घोषणा हो जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है. दो-तीन दिन में ही फैसला हो जाएगा और आप लोगों के सामने आ जाएगा.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू

क्या कोई पेंज है? इस सवाल पर संजय झा ने कहा कि कहीं कोई पेंच नहीं है. सभी दल की अपनी इच्छा होती है लेकिन सबसे अच्छी बात है कि एनडीए के पांचों दल चाहते हैं कि एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ इस बार सरकार बनाएं क्योंकि यह चुनाव बिहार के अगले 25 साल का भाग्य तय करेगा कि बिहार कहां होगा?

''बिहार में अब पटना में मेट्रो भी शुरू हो गया है. 20 साल पहले शाम में भी लोग पटना स्टेशन पर उतरकर कहीं जाने का सोच नहीं सकते थे. हम लोग भी दरभंगा मधुबनी नहीं जाते थे, स्टेशन पर ही रुक जाते थे. अब 10:00 बजे रात तक लोग मेट्रो में घूमेंगे तो इस बार क्या नैरेटिव होगा चुनाव में समझ सकते हैं.''- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू

हमारा लक्ष्य 200+ सीटें- नितिन नबीन : बिहार चुनाव के लिए NDA में सीटों के बंटवारे पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की NDA के सभी दलों के बड़े नेताओं के साथ बात हो रही है. बहुत जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा. हमारे सभी दलों का नेतृत्व इस पर सही निर्णय लेने में सक्षम है. हमारा लक्ष्य 200+ सीटें जीतने का है.

ये भी पढ़ें :-

NDA में हो गया सीटों का बंटवारा! JDU प्रदेश अध्यक्ष ने कहा-'बहुत जल्द प्रेस कांफ्रेंस करेंगे'

तो क्या पशुपति पारस और मुकेश सहनी के कारण महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी?

बिहार में NDA और महागठबंधन में सीट बंटवारे में देरी, कहां फंसा है पेंच?

For All Latest Updates

TAGGED:

SANJAY JHAएनडीए सीट शेयरिंगBIHAR ELECTION 2025बिहार में चुनावBIHAR NDA SEAT SHARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मगध-शाहाबाद की 48 में से 80% सीट जीतने के लिए NDA का 'मास्टर प्लान', पवन सिंह साबित होंगे 'तुरुप का इक्का'?

दरभंगा में सिक्सर लगाएंगे संजय सरावगी या महागठबंधन के सिर सजेगा ताज, जानें सियासी समीकरण

Explainer: 20 साल से बिहार के CM लेकिन चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं नीतीश कुमार?

मतदान करने पर नक्सली करते थे खून-खराबा, बिहार के गया में आज कैसे हैं हालात, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.