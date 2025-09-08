ETV Bharat / state

एनएमएमएस परीक्षा 30 नवंबर को होगी आयोजित, छात्रवृत्ति के लिए इस डेट तक कर लें आवेदन

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को किया जाएगा. बोर्ड ने जानकारी दी कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्तूबर तक बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर किए जा सकते हैं.

2337 पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रो. डा. पवन कुमार एवं उपाध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि यह योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है. इसका उद्देश्य सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित करना है. योजना के अंतर्गत प्रदेशभर से 2337 पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. चयनित छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह ₹1000 की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से पूरी कर सकें.