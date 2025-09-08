ETV Bharat / state

एनएमएमएस परीक्षा 30 नवंबर को होगी आयोजित, छात्रवृत्ति के लिए इस डेट तक कर लें आवेदन

एनएमएमएस परीक्षा 30 नवंबर को, आवेदन 15 अक्तूबर तक. आठवीं कक्षा के पात्र छात्रों को ₹1000 मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी.

एनएमएमएस परीक्षा 30 नवंबर को होगी आयोजित
एनएमएमएस परीक्षा 30 नवंबर को होगी आयोजित (File photo)
ETV Bharat Haryana Team

September 8, 2025

भिवानी: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएस) परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को किया जाएगा. बोर्ड ने जानकारी दी कि इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्तूबर तक बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर किए जा सकते हैं.

2337 पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा

शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष प्रो. डा. पवन कुमार एवं उपाध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि यह योजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित है. इसका उद्देश्य सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभाशाली एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित करना है. योजना के अंतर्गत प्रदेशभर से 2337 पात्र विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. चयनित छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिमाह ₹1000 की छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे वे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से पूरी कर सकें.

केवल ये विद्यार्थी होंगे पात्र

उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में वही विद्यार्थी पात्र होंगे, जो वर्तमान में आठवीं कक्षा में सरकारी या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत हैं और जिन्होंने सातवीं कक्षा सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण की हो. आवेदन करते समय नाम और जन्म तिथि आधार कार्ड के अनुसार तथा आरक्षित श्रेणी प्रमाणपत्र की जानकारी विद्यालय रिकॉर्ड से मेल खानी चाहिए. अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी 0124-4066243 पर संपर्क कर सकते हैं या ummshelpline@gmail.com पर ईमेल भेज सकते हैं.

