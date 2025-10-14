ETV Bharat / state

स्कूल में पटाखा फोड़ने पर बेरहमी से पिटाई, 10वीं के स्टूडेंट ने घर आकर मौत को गले लगाया

मामले के अनुसार निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में सेंट अल्फोसा हाई स्कूल में 10 वीं कक्षा के छात्र साहिल ने अपने घर पर जान दे दी. साहित के पिता रामकुमार यादव ने रोते हुए बताया "उसके बेटे ने स्कूल में एक फटाखा फोड़ा था. इससे स्कूल के फादर ने मेरे बेटे के साथ बेरहमी से पिटाई की. इसके बाद उसे भी स्कूल बुलाया गया. उसने स्कूल प्रबंधन के फादर व प्रिंसिपल से माफी मांगी और बेटे से भी माफी मंगवाई. ये भी वादा किया कि अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी."

निवाड़ी : मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा बेलगाम हो चुकी है. स्कूल चाहे सरकारी हों या प्राइवेट यहां शिक्षकों व छात्रों के बीच रिश्ते बिगड़ रहे हैं. ताजा मामला निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर स्थित सेंट अल्फोंसा का है. आरोप है कि यहां एक छात्र को स्कूल प्रबंधन ने प्रताड़ित किया. इसके बाद उसे 15 दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया गया. इससे घबराए और दहशत में आए 10वीं के छात्र ने आत्मघाती कदम उठा लिया. पीड़ित परिजन इस घटना से सदमे में हैं.

पीड़ित पिता रामकुमार यादव ने कहा "स्कूल प्रबंधन ने उनसे कहा कि आपके बेटे को स्कूल से निकाला जाता है. काफी अनुनय विनय करने के बाद स्कूल के फादर व प्रिंसिपल ने उससे कहा कि अपने बच्चे को 15 दिन तक घर पर रखो, स्कूल से 15 दिन के लिए इसे सस्पेंड किया जाता है. इस पर मैंने निवेदन किया कि 15 दिन ज्यादा होते हैं, इसे घटाकर 10 दिन कर दें. क्योंकि बेटे की बोर्ड परीक्षा है. उसका काफी नुकसान होगा. लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उसे और उसके बेटे को डांटकर भगा दिया."

स्कूल से निकाले जाने से आहत था साहिल

पीड़ित पिता का कहना है "स्कूल से निकाले जाने के बाद उसका बेटा साहिल बहुत आहत हुआ और उसने जान दे दी." स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए पीड़ित पिता रामकुमार यादव ने कहा "उसके बेटे के साथ स्कूल में बेरहमी से पिटाई की गई. इसके बाद भी वह अपने बेटे के भविष्य की खातिर स्कूल प्रबंधन से निवेदन ही करता रहा लेकिन उसकी नहीं सुनी गई. ऐसे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए."

स्कूल प्रिंसिपल ने सभी आरोप नकारे

वहीं, इस मामले में स्कूल की प्रिंसिपल रीना मोल का कहना है "स्कूल में पटाखा फोड़ने पर छात्र को 15 दिन स्कूल नहीं आने को कहा गया था. क्योंकि ऐसी गतिविधियों से स्कूल का माहौल खराब होता है. जहां तक प्रताड़ित करने की बात है तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. उसके साथ किसी ने मारपीट नहीं की. बच्चे की मौत से हर कोई दुखी है." उधर, एक दिन पहले मैहर जिले के रामनगर पीएमश्री कन्या स्कूल में प्रिंसिपल ने दो छात्राओं को बेरहमी से पीटा. इस दौरान एक छात्र बेहोश गई तो दूसरी छात्रा का हाथ टूट गया.