महिला ने दोस्त से कहा- मेरा डॉक्टर पति झगड़ा करता है जरा समझा दो, उसने अधमरा कर दिया
निवाड़ी के अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर पर जानलेवा हमला करने के 4 आरोपी गिरफ्तार. डॉक्टर की पत्नी ने ही कराया था हमला.
Published : September 25, 2025 at 1:26 PM IST
निवाड़ी: शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक डॉक्टर अपने चैंबर में बैठे थे. इसी दौरान 04 नकाबपोश युवक आए और डॉक्टर को चैंबर में बंद कर दिया. चारों नकाबपोश गालियां देकर डॉक्टर पर टूट पड़े. मुक्कों व लात-घूंसो से मारपीट की. इस दौरान डॉक्टर का सिर फट गया और वह खून से लथपथ हो गए. हमलावर धमकी देकर मौके से भाग गए.
अस्पताल में नकाबपोशों ने किया हमला
घायल डॉक्टर का अस्पताल के स्टाफ ने तुरंत इलाज शुरू किया. साथ ही पुलिस को सूचना दी. थाना प्रभारी बलजीत सिंह ने पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे. मौके का निरीक्षण किया एवं अस्पताल में लगे सीसीटीवी के फुटेज दिखे. इसमें दिखा कि तीन युवक मुंह पर कपड़ा बांधे हुए अस्पताल से बाहर निकलकर भाग रहे हैं. डॉक्टर ने इन्हीं युवकों पर मारपीट का आरोप लगाया. बीच बाजार स्थित अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट की घटना को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. रायसिंह नरवरिया ने आरोपियों की शिनाख्त कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए.
पहनावे व कद-काठी के आधार पर शिनाख्त
एडिशनल एसपी ज्योति ठाकुर के नेतृत्व मे टीम का गठन किया गया. पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 5000 रुपये की इनाम की घोषणा भी की. आरोपियों के हुलिया एवं पहनावे व कद काठी के आधार पर बायपास रोड पर आरोपियों को काले रंग की कार में भागते हुए देखा गया. इस आधार पर दुकानदारों व अन्य लोगों से पूछताछ की गई. तकनीकी साक्ष्य जुटाकर आरोपियों के साथ ही कार के बारे मे जानकारी एकत्रित की गई.
कार नंबर के आधार पर पकड़े गए आरोपी
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कार का नं. एमपी 33 ZE 7933 है, जिसमें 04 लड़के जाते हुए देखे गये. फिर पता चला कि ये कार गाड़ी ग्राम बिलूपुरा पोस्ट उर्गर जिला शिवपुरी में रहने वाली एक महिला के नाम पर है. घटना के दिन इसी कार में दीपू उर्फ दीपक निवासी दिगवा का अपने दोस्तों के साथ निवाड़ी आने की जानकारी पुलिस को मिली. इसके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम दिगवा जिला दतिया रवाना की गई.
आरोपी व डॉक्टर की पत्नी सहपाठी रहे हैं
आरोपी बलराम राजपूत ने पूछताछ में बताया "वह और डॉक्टर की पत्नी एक ही स्कूल व कक्षा में साथ पढ़े हैं. फिलहाल डॉक्टर की पत्नी से उसकी दोस्त के रूप में बातचीत होती रहती है. डॉक्टर की पत्नी ने बताया कि उसका अपने पति से एक दिन पहले झगड़ा हुआ है. डॉक्टर की पत्नी ने उससे कहा वह उसके पति को थोड़ा सा समझा दे." उसके बाद बलराम राजपूत ने अपने दोस्त दीपू उर्फ दीपक, चन्दन जाटव व मोनू सेन के साथ निवाड़ी आकर अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट की.