निवाड़ी जिले के उत्कृष्ट गांव पाराखेरा का खिरक में घुटनों तक कीचड़, मरीजों को ढोते हैं चारपाई से
निवाड़ी जिले के पाराखेरा का खिरक में किसी बाहरी व्यक्ति की पहुंच नामुमकिन. रास्ते में 2 फीट तक कीचड़. वाहन पहुंचना संभव नहीं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 1:07 PM IST
निवाड़ी : जिले के पृथ्वीपुर विकासखंड के तहत आने वाली ग्राम पंचायत पाराखेरा का खिरक की बदहाली पर न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और न कोई जनप्रतिनिधि. मुख्य सड़क से गांव तक पहुंचने का 2 किमी का रास्ता दलदल में तब्दील है. बारिश के मौसम में इस गांव में किसी बाहरी आदमी का पहुंचना नामुमिकन है. गांव के लोगों की मजबूरी है तो वह अपने वाहन दो किमी दूर रखकर कीचड़ में संघर्ष करते हुए घर पहुंचते हैं.
बीमार लोगों को चारपाई से ले जाते हैं मुख्य सड़क तक
इस गांव में 800 लोगों की आबादी है. यहां के लोगों के लिए पक्की सड़क एक सपना है. बीमार लोग हों या स्कूल जाने वाले बच्चे सब परेशान हैं. 2 फीट गहरे कीचड़ भरे रास्ते से आना-जाना होता है. इस रास्ते से रोज सैकड़ों लोगों का आवागमन रहता है और यहां के हालात बारिश के समय में और बद से बदतर हो जाते हैं. यहां दलदल होने के कारण किसी भी प्रकार के यातायात के साधनों का आना-जाना संभव नहीं है. जब किसी परिवार में कोई बीमार होता है तो उसे डॉक्टर के पास चारपाई पर लिटाकर ले जाना पड़ता है. इस गांव में इमरजेंसी सेवा एम्बुलेंस अथवा अन्य साधनों का दलदल भरे रास्ते से निकलना मुश्किल है.
दलदल भरे रास्ते को पार करते हैं स्कूली बच्चे
स्कूली बच्चे अपने कपड़े उतार कर, हाथों में चप्पल लेकर इस रास्ते से निकल पाते हैं. बच्चों को फिसलकर गिर जाने का खतरा बना रहता है. खास बात ये है कि इस गांव को उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का दर्जा दिया गया है. गांव के ये हालात सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं. ग्रामीणों ने अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया, आवेदन देकर निवेदन भी किया गया. इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ. जिला प्रशासन ने टॉप 10 गांवों में इसे शामिल होने पर उत्कृष्ट का दर्जा दिया था, जिसे सर्वसुविधायुक्त गांव बताया गया था.
जनपद सीईओ को भी उत्कृष्ट गांव की हकीकत पता नहीं
इस मामले में जनपद पंचायत सीईओ विनोद जैन ने कहा "मीडिया द्वारा इस मामले की जानकारी दी गई है. एक टीम भिजवाकर दिखवाते हैं. मौके पर जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा. आवागमन सुलभ होगा." सवाल ये भी उठता है कि जब जनपद सीईओ को ही इस गांव की समस्या से लेना-देना नहीं है, जबकि टॉप 10 गांवों में इसे शामिल किया गया है.