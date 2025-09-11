ETV Bharat / state

निवाड़ी जिले के उत्कृष्ट गांव पाराखेरा का खिरक में घुटनों तक कीचड़, मरीजों को ढोते हैं चारपाई से

निवाड़ी जिले के उत्कृष्ट गांव पाराखेरा का खिरक ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 1:07 PM IST 3 Min Read