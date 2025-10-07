ETV Bharat / state

शादीशुदा प्रेमिका को घर बुला दुष्कर्म, मर्डर कर दफनाया, लाश के ऊपर खटिया डाल दो दिन सोया

मध्य प्रदेश के निवाड़ी में शादशुदा प्रेमी और प्रेमिका. प्रेमिका ने शादी का दबाव डाला तो प्रेमी ने की रोंगटे खड़े करने वाली वारदात.

Niwari woman murder buried
शादीशुदा प्रेमिका को घर बुला दुष्कर्म, मर्डर कर दफनाया (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 6:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

निवाड़ी: निवाड़ी जिले के रजपुरा गांव में अवैध संबंधों का नतीजा क्रूरतम तरीके से की गई हत्या के रूप में सामने आया. शादीशुदा प्रेमिका ने शादीशुदा प्रेमी पर शादी करने दबाव डाला तो युवक ने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी. मामले के अनुसार शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका को बात करने के लिए अपने घर बुलाया. दोनों के बीच अवैध संबंध बने. इस दौरान प्रेमिका ने शादी का दबाव डाला तो प्रेमी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया.

शादी के पहले से दोनों के बीच प्रेमप्रसंग

मामला निवाड़ी जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के रजपुरा गांव है. गिरफ्तारी के बाद हत्या के आरोपी रतिराम राजूपत ने पुलिस को बताया "महिला से उसका शादी पूर्व से प्रेम प्रसंग था. दोनों शादी के बाद भी छिप-छिपकर मिला करते थे. इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध भी बनते रहे. बीते कई दिनों से महिला उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी. इसके लिए वह अपने पति को भी छोड़ने को तैयार थी." वहीं, पहले से शादीशुदा आरोपी रतिराम इस बात को तैयार नहीं था.

निवाड़ी पुलिस अधीक्षक डॉ. रायसिंह नरवरिया (ETV BHARAT)

प्रेमिका ने शादी का दबाव बनाया तो मार डाला

प्रेमिका के लगातार शादी के दबाव से परेशान होकर रतिराम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. 2 अक्टूबर की रात रतिराम ने अपनी प्रेमिा अपने घर में मिलने बुलाया, क्योंकि इस दिन वह घर पर अकेला था. रात में दोनों के बीच शारीरिक सबंध बने. इसी दौरान रतिराम ने गलाघोंट कर शादीशुदा प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद रतिराम ने अपने दोस्त कालीचरण, मुकेश व ज्ञान सिंह के साथ मिलकर घर के कच्चे फर्श पर गड्डा खोदा और शव को दफना दिया.

जहां प्रेमिका को दफनाया, वही सोता रहा प्रेमी

जहां महिला को दफनाया उस स्थान पर मिट्टी और गोबर से अच्छे से लीपकर सामान्य कर दिया. इसके बाद आरोपी उसी जगह पर खटिया डालकर आराम से दो दिन तक सोता रहा. इस दौरान महिला के गायब होने से परिजन परेशान हो गए और पुलिस में गुमशुदुगी दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर रतिराम को पकड़ा. उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने दफनाए गए शव को निकाला और आरोपी रतिराम को गिरफ्तार कर लिया.

Niwari woman murder buried
हत्या का आरोपी पुलिस हिरासत से फरार (ETV BHARAT)

पुलिस चौकी से आरोपी फरार, दो कांस्टेबल सस्पेंड

पुलिस अधीक्षक डॉ. रायसिंह नरवरिया का कहना है "एक युवक द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को अपने घर में दफना दिया गया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इसी बीच जब आरोपी पुलिस अभिरक्षा में चकरपुर चौकी में बंद था, तो वह पुलिस को शौच करने के बहाने चौकी से फरार हो गया. दो पुलिसकर्मियों लापरवही बरतने पर निलंबित कर दिया गया. अब पुलिस फरार आरोपी और हत्या में शामिल उसके दोस्तों की तलाश कर रही है."

For All Latest Updates

TAGGED:

BF BURIED GF HELP COLLEAGUESMURDER ACCUSED ABSCONDSLOVE AFFAIR MURDER NEWSBOYFRIEND MURDER WOMANNIWARI WOMAN MURDER BURIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

MBBS प्रोसेसिंग फीस वापस नहीं करने को लेकर चुनौती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत, आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी के विरोध में IMA

दुनिया का सबसे बड़ा रामनामी धनुष इंदौर में तैयार, विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

इंदौर शराब घोटाले मामले में ED की एंट्री, दो आरोपी 8 अक्टूबर तक की रिमांड पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.