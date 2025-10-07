ETV Bharat / state

शादीशुदा प्रेमिका को घर बुला दुष्कर्म, मर्डर कर दफनाया, लाश के ऊपर खटिया डाल दो दिन सोया

मामला निवाड़ी जिले के ओरछा थाना क्षेत्र के रजपुरा गांव है. गिरफ्तारी के बाद हत्या के आरोपी रतिराम राजूपत ने पुलिस को बताया "महिला से उसका शादी पूर्व से प्रेम प्रसंग था. दोनों शादी के बाद भी छिप-छिपकर मिला करते थे. इस दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध भी बनते रहे. बीते कई दिनों से महिला उस पर लगातार शादी का दबाव बना रही थी. इसके लिए वह अपने पति को भी छोड़ने को तैयार थी." वहीं, पहले से शादीशुदा आरोपी रतिराम इस बात को तैयार नहीं था.

निवाड़ी: निवाड़ी जिले के रजपुरा गांव में अवैध संबंधों का नतीजा क्रूरतम तरीके से की गई हत्या के रूप में सामने आया. शादीशुदा प्रेमिका ने शादीशुदा प्रेमी पर शादी करने दबाव डाला तो युवक ने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी. मामले के अनुसार शादीशुदा प्रेमी ने प्रेमिका को बात करने के लिए अपने घर बुलाया. दोनों के बीच अवैध संबंध बने. इस दौरान प्रेमिका ने शादी का दबाव डाला तो प्रेमी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर में ही दफना दिया.

प्रेमिका के लगातार शादी के दबाव से परेशान होकर रतिराम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. 2 अक्टूबर की रात रतिराम ने अपनी प्रेमिा अपने घर में मिलने बुलाया, क्योंकि इस दिन वह घर पर अकेला था. रात में दोनों के बीच शारीरिक सबंध बने. इसी दौरान रतिराम ने गलाघोंट कर शादीशुदा प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद रतिराम ने अपने दोस्त कालीचरण, मुकेश व ज्ञान सिंह के साथ मिलकर घर के कच्चे फर्श पर गड्डा खोदा और शव को दफना दिया.

जहां प्रेमिका को दफनाया, वही सोता रहा प्रेमी

जहां महिला को दफनाया उस स्थान पर मिट्टी और गोबर से अच्छे से लीपकर सामान्य कर दिया. इसके बाद आरोपी उसी जगह पर खटिया डालकर आराम से दो दिन तक सोता रहा. इस दौरान महिला के गायब होने से परिजन परेशान हो गए और पुलिस में गुमशुदुगी दर्ज कराई. पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर रतिराम को पकड़ा. उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने दफनाए गए शव को निकाला और आरोपी रतिराम को गिरफ्तार कर लिया.

हत्या का आरोपी पुलिस हिरासत से फरार (ETV BHARAT)

पुलिस चौकी से आरोपी फरार, दो कांस्टेबल सस्पेंड

पुलिस अधीक्षक डॉ. रायसिंह नरवरिया का कहना है "एक युवक द्वारा युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को अपने घर में दफना दिया गया. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इसी बीच जब आरोपी पुलिस अभिरक्षा में चकरपुर चौकी में बंद था, तो वह पुलिस को शौच करने के बहाने चौकी से फरार हो गया. दो पुलिसकर्मियों लापरवही बरतने पर निलंबित कर दिया गया. अब पुलिस फरार आरोपी और हत्या में शामिल उसके दोस्तों की तलाश कर रही है."