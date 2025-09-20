ETV Bharat / state

खुशखबरी! बिहार के 49 लाख से अधिक लोगों के खाते में आएंगे 2920 करोड़, इतने बजे नीतीश करेंगे ट्रांसफर

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खाते में 2920 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में भेजेंगे. 49 लाख 9336 लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे यह राशि भेजेंगे. इसके साथ शिक्षा विभाग की 958.79 करोड़ की आधारभूत संरचनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे.

नीतीश कुमार देंगे बड़ा तोहफा: मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाभार्थियों को राशि भेजने के साथ उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहेंगे.

आचार संहिता लगने से पहले धड़ाधड़ कार्यक्रम: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि हो या फिर साइकिल पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि लाभार्थियों के खाते में फटाफट भेज रहे हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री आचार संहिता लगने से पहले सभी विभागों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी लगातार कर रहे हैं.

एक्टिव मोड में नीतीश: मुख्यमंत्री आज साइंस टेक्नोलॉजी विभाग की कई योजनाओं का भी उद्घाटन और शुभारंभ किया है. तारामंडल में वर्चुअल रियलिटी थिएटर का उद्घाटन किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से चुनावी साल में एक्टिव मोड में दिख रहे हैं. अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है. ऐसे में अब बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान हजारों करोड़ की योजना की घोषणा की थी, जो करीब 50000 करोड़ के आसपास है. उसमें से अधिकांश जिलों में काम शुरू हो गया है. पिछले 15 दिनों में ही मुख्यमंत्री ने 10000 करोड़ से अधिक की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है.

इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बिहार में कार्यक्रम कर रहे हैं. 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने पूर्णिया एयरपोर्ट सहित 40000 करोड़ की योजना का तोहफा बिहार को दिया था. मुख्यमंत्री भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे. मुख्यमंत्री एक तरफ बड़ी घोषणा भी कर रहे हैं.