नीतीश कुमार एशिया कप हॉकी के विजेता खिलाड़ियों को देंगे नकद पुरस्कार, CM आवास में होगा सम्मान समारोह

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम एशिया कप हॉकी टीम के खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा. पढ़ें खबर

एशिया कप हॉकी टीम के साथ खिलाड़ी
एशिया कप हॉकी टीम के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2025 at 10:40 AM IST

2 Min Read
पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर में एशिया कप 2025 जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे. खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षकों, सहायक प्रशिक्षकों और सपोर्टिंग स्टाफ को प्रशस्ति पत्र के साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा. मुख्यमंत्री खिलाड़ियों को 10-10 लाख और सपोर्टिंग स्टाफ को 5-5 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान करेंगे.

मुख्यमंत्री आवास में होगा सम्मान समारोह: विजेता टीम और स्टाफ के सम्मान में आज मुख्यमंत्री आवास में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसमें खिलाड़ियों को न केवल नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र मिलेगा, बल्कि बिहार सरकार की ओर से उनकी उपलब्धियों की सार्वजनिक सराहना भी की जाएगी.

भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीती ट्रॉफी: राजगीर में पहली बार आयोजित हुए हीरो एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को फाइनल में 4-1 से हराया था. इस शानदार जीत के साथ भारत ने 2026 वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट के लिए भी क्वालीफाई कर लिया है.

राजगीर में पहली बार हुआ था अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट: यह प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक राजगीर खेल परिसर के अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया गया था. टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, चीनी ताइपे, मलेशिया और दक्षिण कोरिया की टीमें शामिल हुई थीं.

पाकिस्तान और ओमान नहीं: इस बार एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान और ओमान की टीमें शामिल नहीं हो सकीं. उनकी जगह बांग्लादेश और कजाकिस्तान को खेलने का मौका दिया गया था, जिससे टूर्नामेंट को नया आयाम मिला.

नीतीश सरकार ने आयोजन को बनाया ऐतिहासिक: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने गृह जिले राजगीर में इस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को ऐतिहासिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. आयोजन की व्यवस्थाएं, सुरक्षा और दर्शकों के लिए की गई तैयारियों की सराहना हुई. बिहार को पहली बार ऐसे बड़े खेल आयोजन की मेजबानी मिली.

