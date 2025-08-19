पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4835 विद्यालय लिपिक और 518 विद्यालय परिचारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. लंबे समय से अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे. सभी की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की जा रही है और शिक्षा विभाग में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अनुकंपा के आधार पर सरकार की तरफ से नियुक्ति की गई है.

सीएम बांटेंगे अनुकंपा नियुक्ति पत्र: पटना जिले के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री खुद नियुक्ति पत्र देंगे.

सभी जिलों में कार्यक्रम: इसके अलावा सभी जिले में कार्यक्रम कर प्रभारी मंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित कार्यक्रम में बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ विभागीय मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद रहेंगे. 11:15 बजे से कार्यक्रम होगा.

मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी: शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने पिछले दिनों ही ऐलान किया था कि इसी महीने अनुकंपा पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा. बिहार में नियोजित शिक्षकों जिनकी असमय मृत्यु हो गई है, उनके परिवार के लिए यह बड़ी खुशखबरी है.

लंबे समय से हो रही थी मांग: लंबे समय से उनके तरफ से मांग हो रही थी , आंदोलन भी हो रहा था. अब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार ने 5 लाख से अधिक शिक्षकों को एक मैसेज देने की कोशिश इसके माध्यम से की है.

वादा पूरा कर रही सरकार: नीतीश सरकार ने 12 लाख नौकरी देने का वादा किया है और उसमें से 10 लाख से अधिक नौकरी सरकार दे देने की बात कर रही है. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी आयोजित होता रहा है. शेष बचे पदों पर भी जल्द से जल्द नौकरी देने का लगातार वादा किया जा रहा है. अब अनुकंपा के आधार पर ही सही लेकिन 5353 अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है.

नीतीश लगातार दे रहे लोगों को तोहफा: चुनावी साल में नीतीश कुमार लोगों को लगातार कई सौगातें दे रहे हैं. इससे पहले जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी कर दी थी. बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले पत्रकारों को अब ₹15000 पेंशन की राशि देने की घोषणा की गई. सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया. वहीं जनता को 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है.

