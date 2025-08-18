पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हर 'ऐलान' को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपनी 'चुनावी घोषणाओं' की नकल बताते हैं. साथ ही इस सरकार को 'नकलची सरकार' करार देते हैं. वहीं, उनके आरोपों पर निशांत कुमार ने पलटवार किया है. उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या 20 साल से मेरे पिता नकल कर के ही बिहार की सरकार चला रहे हैं? हर क्षेत्र में विकास क्या नकल के माध्यम से संभव हो सकता है?

'पिताजी ही बनेंगे मुख्यमंत्री': सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि फिर से उनके पिता ही बिहार के सीएम बनेंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने हर क्षेत्र में विकास के काम किए हैं, उससे राज्य की जनता संतुष्ट है और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी उन पर ही भरोसा जताएगी.

निशांत कुमार (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव को निशांत कुमार का जवाब: वहीं, तेजस्वी यादव के उस आरोपों को भी निशांत ने नकार दिया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि बिहार की नकलची सरकार उनकी चुनावी घोषणाओं की नकल करती है. उन्होंने कहा कि उनके पिता (नीतीश कुमार) 2005 से बिहार की बागडोर संभाल रहे हैं. पिछले 20 साल में हर क्षेत्र में काम हुआ है. जो लोग नकल करने का आरोप लगा रहे हैं, वह गलत बोल रहे हैं.

"नहीं, ऐसा क्या है? पिताजी 20 साल से जो कर रहे हैं, वो नकल ही कर रहे हैं? 2005 से ही लगे हैं. कोई भी सेक्टर देख लीजिए, शिक्षा-स्वास्थ्य, रोजगार, पथ हो या जल जीवन, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इतना देर से से नकल थोड़े ही है? पिछले 20 साल से."- निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे

निशांत ने गिनाईं उपलब्धियां: निशांत ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि नौकरी और रोजगार की भरमार लग गई है. युवा आयोग का गठन किया गया है. 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है. वृद्धा-विधवा और विकलांग पेंशन की राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है. शारीरिक शिक्षक हो या रसोइया सबका मानदेय दोगुना हो गया है. जेपी सेनानी की पेंशन राशि दोगुनी हो गई है. उन्होंने दावा किया कि शिक्षा-स्वास्थ्य, रोजगार, पथ हो या जल जीवन हर क्षेत्र में बेहतरीन काम हुआ है.

क्या नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है?: निशांत से जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया. बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ही वह आगे बढ़ गए. वहीं, मतदाता सूची को लेकर राहुल गांधी के सवाल उठाने पर उन्होंने कहा कि यह तो चुनाव आयोग का काम है.

