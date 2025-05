ETV Bharat / state

'मक्का-मदीना जाने का मौका मिला था, लेकिन...' हज यात्रियों से बोले CM नीतीश - NITISH KUMAR

सीएम नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

Published : May 2, 2025

पटना: "मुझे भी एक बार मक्का-मदीना जाने का मौका मिला था. अंदर जाने की इजाजत नहीं रहती है, लेकिन बाहर से ही मैंने सब कुछ देखा जिससे खुशी हुई." पटना में हज यात्रियों से सीएम नीतीश कुमार ने मक्का मदीना की अपनी यात्रा का अनुभव किया. पटना में हज यात्रियों से मिले नीतीश: दरअसल, शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हज यात्रियों की रवानगी के पूर्व हज भवन स्थित मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम में आयोजित दुआईया मजलिस में शिरकत की. उन्होंने कहा कि मक्का मदीना रवाना करने से पूर्व दुआईया मजलिस में हाजिर होने का मुझे पुनः मौका मिला है. मैं कामना करता हूं कि आपकी यात्रा सफल हो और दुआ कबूल हो. दुआईया मजलिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को सम्मानित करते जमा खान (ETV Bharat) हर प्रकार के इंतजाम: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आप सभी वहां जाते हैं, यह देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता होती है. हज यात्रियों की सुविधा एवं सहूलियत को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार की तरफ से हर प्रकार के इंतजाम किए गए हैं. आप लोगों के बीच आकर मुझे काफी अच्छा लगता है. मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूं.

