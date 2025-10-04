ETV Bharat / state

'बिहार के 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी और रोजगार', नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान

नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले पांच साल में अब उनका 1 करोड़ लोगों को नौकरी-रोजगार देने का लक्ष्य है.

नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 4, 2025 at 5:25 PM IST

मुंगेर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर के जमालपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जा चुका है. वहीं 10 लाख को रोजगार देने का वादा था, लेकिन हमने 40 लाख लोगों को रोजगार दिया है. ऐसे में सरकारी नौकरी और रोजगार का 50 लाख का टारगेट हमने पूरा कर लिया है.

1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी का ऐलान: नीतीश कुमार ने कहा कि अब हमने तय किया है कि अगली बार 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. पहले ये आंकड़ा कम था, इसलिए हमने इसे 10-10 लाख रखा था. लेकिन यह बढ़कर 10 लाख और 40 लाख हो गया. अगली बार हमने तय कर लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा. बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है.

"2005-2006 में राज्य का बजट क्या था? हमने इसे हर साल बढ़वाया. 1 लाख हुआ फिर 2 लाख हो गया अब तीन लाख से भी आगे हो गया है. पहले वाले कुछ करते थे. पहले वाले कोई काम नहीं करते थे. सभी पंचायत भवनों में विवाह भवन निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है. इस पर 4 हजार 26 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री,बिहार

जीविका दीदियों को भी सौगात: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जनता को कई बड़ी सौगातें दी हैं. उन्होंने कहा कि जीविका दीदियों के बैंकों से ऋण के ब्याज को 10 से घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है और सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है. दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 से घटाकर 20 रुपये कर दिया गया है.

'हमने हर तबके का रखा ख्याल': नीतीश कुमार ने कहा कि हमने हर तबके का ख्याल रखा है. पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है. दिव्यांगजनों, विधवाओं को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की गई है. 2018 से ही हर घर में बिजली पहुंचाई गई और इस बार हमने सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त देने की व्यवस्था कर दी गई है. मुंगेर के जमालपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे.

