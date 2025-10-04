ETV Bharat / state

'बिहार के 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी और रोजगार', नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान

मुंगेर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर के जमालपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया जा चुका है. वहीं 10 लाख को रोजगार देने का वादा था, लेकिन हमने 40 लाख लोगों को रोजगार दिया है. ऐसे में सरकारी नौकरी और रोजगार का 50 लाख का टारगेट हमने पूरा कर लिया है.

1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी का ऐलान: नीतीश कुमार ने कहा कि अब हमने तय किया है कि अगली बार 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा. पहले ये आंकड़ा कम था, इसलिए हमने इसे 10-10 लाख रखा था. लेकिन यह बढ़कर 10 लाख और 40 लाख हो गया. अगली बार हमने तय कर लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा. बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है.

"2005-2006 में राज्य का बजट क्या था? हमने इसे हर साल बढ़वाया. 1 लाख हुआ फिर 2 लाख हो गया अब तीन लाख से भी आगे हो गया है. पहले वाले कुछ करते थे. पहले वाले कोई काम नहीं करते थे. सभी पंचायत भवनों में विवाह भवन निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई है. इस पर 4 हजार 26 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री,बिहार