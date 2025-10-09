ETV Bharat / state

नीतीश कुमार के आवास पर JDU की बड़ी बैठक, पिछले गेट से निकले नेता

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में बैठकों का दौर जोरों पर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की. माना जा रहा है कि आज शाम तक एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है. वहीं आज की बैठक के बाद पीछे की गेट से नेता निकलते दिखाई दिए.

पहले चरण के उम्मीदवारों पर अंतिम निर्णय: बुधवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नामों पर लंबी चर्चा की थी. आज पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की गई है. बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान भी अपनी-अपनी पार्टियों के नेताओं के साथ लगातार बैठकों में जुटे हैं.

सीएम आवास पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक (ETV Bharat)

सीट शेयरिंग पर पेंच: एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की मांगों के कारण कुछ परेशानी सामने आ रही है. जदयू 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन सीट बंटवारे के बाद उसे 102 से 103 सीटें मिलने की संभावना है. बीजेपी सभी घटक दलों के बीच बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाने में जुटी है.

2020 का सबक और इस बार रणनीति: 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को चिराग पासवान की पार्टी के कारण बड़ा नुकसान हुआ था. उस समय 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जदयू केवल 43 सीटें जीत पाई थी. इस बार कई हारे हुए उम्मीदवारों के टिकट कटने तय हैं, साथ ही कुछ सीटों की अदला-बदली भी होगी. जदयू के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमतौर पर मौजूदा विधायकों के टिकट कम ही काटते हैं, इसलिए इस बार भी कई सिटिंग विधायक और मंत्री चुनावी मैदान में उतरेंगे.