नीतीश कुमार के आवास पर JDU की बड़ी बैठक, पिछले गेट से निकले नेता
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर मंथन तेज हो गई है. नीतीश कुमार ने जदयू उम्मीदवारों पर चर्चा की. पढ़ें-
Published : October 9, 2025 at 1:04 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में बैठकों का दौर जोरों पर है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर जदयू के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा की. माना जा रहा है कि आज शाम तक एनडीए के घटक दलों के नेताओं के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है. वहीं आज की बैठक के बाद पीछे की गेट से नेता निकलते दिखाई दिए.
पहले चरण के उम्मीदवारों पर अंतिम निर्णय: बुधवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ उम्मीदवारों के नामों पर लंबी चर्चा की थी. आज पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया की गई है. बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान भी अपनी-अपनी पार्टियों के नेताओं के साथ लगातार बैठकों में जुटे हैं.
सीट शेयरिंग पर पेंच: एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की मांगों के कारण कुछ परेशानी सामने आ रही है. जदयू 110 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन सीट बंटवारे के बाद उसे 102 से 103 सीटें मिलने की संभावना है. बीजेपी सभी घटक दलों के बीच बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझाने में जुटी है.
2020 का सबक और इस बार रणनीति: 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को चिराग पासवान की पार्टी के कारण बड़ा नुकसान हुआ था. उस समय 115 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद जदयू केवल 43 सीटें जीत पाई थी. इस बार कई हारे हुए उम्मीदवारों के टिकट कटने तय हैं, साथ ही कुछ सीटों की अदला-बदली भी होगी. जदयू के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमतौर पर मौजूदा विधायकों के टिकट कम ही काटते हैं, इसलिए इस बार भी कई सिटिंग विधायक और मंत्री चुनावी मैदान में उतरेंगे.
चिराग पासवान की मांग और विवाद: चिराग पासवान ने जदयू की कई मौजूदा सीटों पर दावेदारी पेश की है, जिसके कारण कुछ विवाद उत्पन्न हुआ है. उन्होंने बीजेपी को 25 सीटों की सूची सौंपी है और साथ ही विधान परिषद और राज्यसभा में एक-एक सीट की मांग भी की है. सूत्रों के मुताबिक, चिराग को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं.
#WATCH दिल्ली: सीटों के बंटवारे को लेकर LJP(R) अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, " बातचीत चल रही है। ऐसे में मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं तब तक मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। फिलहाल मैं उसे देखने जा रहा हूं।" pic.twitter.com/PZxx8Qx8JR— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 9, 2025
अन्य घटक दलों का हिस्सा: जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 8 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल को 6 से 7 सीटें मिलने की संभावना है. बीजेपी को भी 102 से 103 सीटें मिल सकती हैं. एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि सीट बंटवारे पर सहमति समय पर हो जाएगी.
महागठबंधन की घोषणा का इंतजार: राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए के नेता महागठबंधन के सीट बंटवारे की घोषणा का भी इंतजार कर रहे हैं. महागठबंधन में भी वीआईपी पार्टी की अधिक सीटों और डिप्टी सीएम पद को लेकर विवाद के कारण घोषणा में देरी हो रही है.
समय की कमी और नजरें घोषणा पर: सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सीट बंटवारे की घोषणा में कौन बाजी मारेगा एनडीए या महागठबंधन? एनडीए के लिए आज का दिन अहम है, क्योंकि 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ऐसे में आज सभी घटक दलों के बीच सहमति बनने की संभावना है.
ये भी पढ़ें- आचार संहिता लगने के दौरान सरकार क्या नहीं करेगी? जानें प्रमुख प्रतिबंध