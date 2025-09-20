ETV Bharat / state

पूर्व CM की प्रतिमा को अनावरण का इंतजार, नीतीश कुमार के आगमन को लेकर 2 महीने से बनकर खड़ा है पंडाल

अनावरण के इंतजार में पूर्व सीएम की प्रतिमा ( ETV Bharat )

हेलीपैड भी बन चुका है: सतीश नगर में ही हेलीपैड बनाया गया है. बैरिकेडिंग भी की जा चुकी है, लेकिन नीतीश कुमार का आगमन 20 सितंबर को नहीं हुआ. प्रशासन की ओर से जानकारी मिली कि अब सीएम 25 सितंबर को आ सकते हैं. जदयू जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह भी संभावित तिथि है. 'व्यस्तता के कारण सीएम नहीं आ पा रहे हैं.'

पूर्व CM सतीश प्रसाद सिंह की प्रतिमा अनावरण का इंतजार (ETV Bharat)

दो महीने से बना है पंडाल पिछले दो महीने से पंडाल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के आवास में बना हुआ है. निश्चित तिथि नहीं मिलने के कारण यह पंडाल यथावत है. स्थानीय जदयू जिलाध्यक्ष बबलू मंडल ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद 20 सितंबर को सीएम का आगमन सुनिश्चित किया गया था. इसके लिए प्रशासन ने तमाम तैयारी कर ली थी.

खगड़िया: '...हुजूर कब आएंगे?' यह सवाल खगड़िया के लोगों का है. पिछले दो महीने से जिले के सतीश नगर के निवासी सीएम का इंतजार कर रहे हैं. दरअसल, जिले में पूर्व सीएम सतीश प्रसाद सिंह की प्रतिमा का अनावरण होना है. इसको लेकर दो महीने पहले ही पंडाल बना दिया गया था. हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हैलीपैड बनाया गया, लेकिन सीएम नीतीश कुमार अब तक प्रतिमा का अनावरण करने के लिए नहीं पहुंचे.

सीएम के संभावित कार्यक्रम को लेकर बना हेलीपैड (ETV Bharat)

सीएम ने खुद आने की बात कही थी: ईटीवी से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र सुनील कुमार ने बताया कि 'मेरे परिवार ने विचार किया कि पिताजी की मूर्ति को स्थापित की जाए. इसके बाद मैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट कर इस बारे में इच्छा जतायी. सीएम ने कहा 'आप मूर्ति स्थापित कीजिए, आकर अनावरण करेंगे.'

पूर्व सीएम के पुत्र सुनील कुमार व अन्य (ETV Bharat)

जयपुर से प्रतिमा मंगाई गयी: सुनील कुमार ने बताया कि जयपुर से प्रतिमा मंगाई गयी. सीएम कार्यालय से सूचना मिलने पर प्रशासन ने पंडाल बनवाने का आदेश दिया. जुलाई महीने में ही पंडाल बनवा दिया गया. हालांकि विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की व्यस्तता बढ़ी हुई है. दो महीने के लंबे इंतजार के बाद 20 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन सुनिश्चित किया गया, लेकिन 19 तारीख को फिर तिथि में बदलाव करते हुए 25 सितंबर किया गया है.

सीएम के संभावित कार्यक्रम को लेकर बना पंडाल (ETV Bharat)

"सीएम नीतीश कुमार के पास पूरे बिहार की जिम्मेवारी है. मौसम भी खराब रहता है. 20 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर भी कार्यक्रम में बदलाव किए गए. प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति के कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम को रहना होता है. 20 सितंबर को आने वाले थे, लेकिन आकस्मिक कारण से बदलाव किया गया. अब सीएम 25 सितंबर को आ सकते हैं." -सुनील कुमार, पूर्व सीएम सतीश प्रसाद सिंह के पुत्र

सीएम के संभावित कार्यक्रम को लेकर तैयारी (ETV Bharat)

सबसे कम दिनों के सीएम रहे: सतीश प्रसाद सिंह बिहार के छठवें मुख्यमंत्री बने थे, इनका कार्यकाल सबसे कम दिनों का था. 28 जनवरी 1968 को शपथ ग्रहण किए. इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1968 को खत्म हो गया. सतीश प्रसाद सिंह खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी बने थे. कम समय तक सीएम रहने के बावजूद काफी चर्चा में रहे थे.

