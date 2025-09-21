ETV Bharat / state

नीतीश सरकार की डिजिटल सौगात!, विकास मित्रों को टैबलेट और शिक्षा सेवकों को स्मार्टफोन

न्याय के साथ विकास: मुख्यमंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि 'न्याय के साथ विकास' के सिद्धांत पर चलते हुए सरकार वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच सरकारी योजनाओं को पहुंचाने में विकास मित्रों की भूमिका बेहद अहम है.

हर वर्ग के लिए फैसले: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं. चुनावी साल में सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश शुरू कर दी है. एक तरफ राज्यभर में विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लोकलुभावन घोषणाओं की भी झड़ी लग गई है. इन फैसलों का सीधा फायदा समाज के उन तबकों को मिल रहा है जो लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं.

स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10 हजार: सरकार ने शिक्षा सेवकों को भी तकनीकी सहायता देते हुए स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रदान करने की घोषणा की है. तालिमी मरकज सहित शिक्षा सेवकों की यह मदद उन्हें डिजिटल शिक्षा और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से निष्पादित करने में मदद करेगी. मुख्यमंत्री ने इन सभी घोषणाओं की जानकारी स्वयं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की.

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी वर्ष में बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत विकास मित्रों को बड़ी सौगात दी है. प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी, ताकि वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के डाटा संधारण और अन्य कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकें. इसके साथ ही उनके परिवहन भत्ते को 1900 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और स्टेशनरी भत्ते को 900 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.

विकास मित्रों को टैबलेट और बढ़ा हुआ भत्ता: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि बिहार महादलित विकास मिशन के अंतर्गत कार्यरत प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी. इसका उद्देश्य उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है ताकि वे कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा बेहतर तरीके से संधारित कर सकें और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी सुविधा पा सकें.

भत्तों में भी हुई बढ़ोतरी: विकास मित्रों को मिलने वाला परिवहन भत्ता 1900 से बढ़ाकर 2500 प्रति माह कर दिया गया है. वहीं स्टेशनरी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1500 प्रति माह किया गया है. इस बढ़ोतरी से उन्हें फील्ड विजिट और दस्तावेज़ संकलन जैसे कार्यों में राहत मिलेगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

विकास मित्रों की भूमिका को मिली मान्यता: सरकार के इन फैसलों से साफ है कि विकास मित्रों की मेहनत और सामाजिक योगदान को अब प्रशासनिक स्तर पर भी गंभीरता से लिया जा रहा है. डिजिटल संसाधनों और भत्तों के माध्यम से उन्हें और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे वे अपने क्षेत्र में और प्रभावी भूमिका निभा सकें.

सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

शिक्षण सामग्री की राशि में भी बढ़ोतरी: शिक्षा केंद्रों पर उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री के मद में अब तक 3405 की राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर 6000 प्रति केंद्र प्रतिवर्ष कर दिया गया है. यह बदलाव न केवल शिक्षण गुणवत्ता को बेहतर बनाएगा, बल्कि इससे विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के मनोबल में भी वृद्धि होगी, जिससे वे अधिक उत्साह और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे.

ब्याजमुक्त हुआ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड: पिछले 10 दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं को लेकर भी कई अहम फैसले किए हैं. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को अब पूरी तरह ब्याजमुक्त कर दिया गया है. चार लाख की ऋण राशि में से पहले दो लाख की राशि सात साल में और शेष दो लाख की राशि दस साल में चुकाने की सुविधा दी गई है. साथ ही स्नातक पास छात्र-छात्राओं को दो साल तक 1000 मासिक स्वयं सहायता भत्ता देने की भी घोषणा की गई है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा और नौकरी की तैयारी में मदद मिलेगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

हर वर्ग को साधने की कोशिश: विकास मित्रों और शिक्षा सेवकों के लिए की गई हालिया घोषणाओं के साथ-साथ, बीते दो महीने में मुख्यमंत्री ने लगभग दो दर्जन घोषणाएं की हैं। इनमें महिलाएं, युवा, किसान, कर्मचारी, अल्पसंख्यक और दलित-पिछड़े वर्ग सभी शामिल हैं. इन फैसलों को चुनावी घोषणाएं बताया जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इसे 'समाज के हर वर्ग को सशक्त करने की दिशा में प्रयास. बताया जा रहा है। विकास मित्रों की लंबे समय से चल रही मांगों को भी इस फैसले से पूरा किया गया है, जिससे सरकार ने उन्हें भी साधने की कोशिश की है.

ये भी पढ़ें