बिहार की 2 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में इस दिन आएगा पैसा, नीतीश ने 21 लाख को भेजा 10-10 हजार

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सोमवार (6 अक्टूबर) को नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी है. इससे पहले 26 सितंबर को पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की थी. वहीं 3 अक्टूबर को नीतीश कुमार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी थी.

21 लाख महिलाओं को मिले 10-10 हजार: विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत सोमवारी को 21 लाख महिलाओं के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दस-दस हजार की राशि भेजी है. मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत सरकार राज्य की प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को रोजगार के लिए ₹10000 की राशि दे रही है. अब तक एक करोड़ महिलाओं के खाते में 10000 करोड़ की राशि नीतीश सरकार भेज चुकी है.

2100 करोड़ राशि ट्रांसफर: चुनाव से पहले एक बार फिर से 21 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है. 2100 करोड़ इस बार सरकार महिलाओं के खाते में भेजी है. मुख्यमंत्री आवास में इसके लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया. इसमें बिहार सरकार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार भी मौजूद रहे.

1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को मिला लाभ: महिलाओं को लेकर सबसे बड़ा अभियान: महिला वोटर पर सभी दलों की नजर है. इसमें चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार की ओर से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है. आज 21 लाख महिलाओं को राशि देने के बाद इस योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर एक करोड़ 21 लाख हो गई है.

रोजगार के लिए महिलाओं का सपोर्ट: 6 महीने तक महिलाओं के रोजगार को लेकर आंकलन किया जाएगा और जो महिला आगे रोजगार करना चाहेंगी, उन्हें सरकार दो-दो लाख रुपए की और मदद देगी. मुख्यमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 26 सितंबर को प्रधानमंत्री के हाथों हुई थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख महिलाओं को यह राशि भेजी थी. पूरे बिहार में उत्सव की तरह कार्यक्रम किया गया था. मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री जुड़े थे.

17 अक्टूबर को भी कार्यक्रम: उसके बाद 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री ने फिर से राशि भेजी थी और अब तीसरी बार मुख्यमंत्री रोजगार योजना की राशि भेजी गई है. 17 अक्टूबर को एक बार फिर से कार्यक्रम का आयोजन होगा. दिसंबर तक का शेड्यूल बना दिया गया है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं मुख्यमंत्री रोजगार योजना के लिए आवेदन कर रही हैं. सरकार ने पहले ही घोषणा कर रखी है राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को रोजगार के लिए ₹10000 की राशि देंगे.

लगातार आ रहे आवेदन: ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास विभाग और शहरी इलाकों में नगर विकास विभाग के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है. जीविका से जुड़ना इस योजना के लिए जरूरी है और जीविका से जुड़ने के लिए लगातार महिलाओं का आवेदन आ रहा है. शहरी इलाकों में भी 10 लाख से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए आवेदन दिया है. बिहार में एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं.