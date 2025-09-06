ETV Bharat / state

NDA में सीट बंटवारे से पहले ही JDU का उम्मीदवार घोषित, नीतीश कुमार ने इस सीट पर किया ऐलान

एनडीए में भले ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है लेकिन नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट का ऐलान करना शुरू कर दिया है.

Nitish Kumar
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2025 at 1:15 PM IST

4 Min Read

बक्सर: इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर अबतक सहमति नहीं बनी है. इस महीने इसको लेकर बैठक होनी है लेकिन उसके पहले ही जेडीयू में उम्मीदवार फाइनल होने लगा है. शनिवार को बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मंच से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी.

राजपुर से पूर्व मंत्री होंगे कैंडिडेट: बक्सर जिले की राजपुर सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला एनडीए के उम्मीदवार होंगे. सीएम ने नीतीश कुमार ने न केवल उनके नाम का ऐलान कर दिया, बल्कि लोगों से उनको जिताने के लिए वोट भी मांग लिया.

नीतीश कुमार ने की संतोष निराला को जिताने की अपील (ETV Bharat)

संतोष निराला को जिताने की अपील: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए पास में खड़े पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला की ओर इशारा कर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग इनको जिताइयेगा. आप लोग चाहिएगा तो बड़ी संख्या में हम लोग चुन कर जाएंगे. बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमलोगों को मदद करिये.

Rajpur assembly seat
नीतीश कुमार के साथ संतोष निराला (ETV Bharat)

"कुछ ही दिन में चुनाव होनेवाला है. हम आपसे आग्रह करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन्हें (संतोष निराला) जिताइयेगा ना. आप लोग चाहिएगा तो बड़ी संख्या में हम लोग चुन कर जाएंगे. ई कांग्रेस लोग अंड-बंड किया है, आज तक कोई काम किया है. खाली गड़बड़ करता रहता था. अभी देखिए सब लोग काम कर रहा है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सह जेडीयू अध्यक्ष

20 पहले क्या था बिहार में?: अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू-राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई. उन्होंने कहा, '20 साल से पहले क्या था बिहार में. अब सब जगह अच्छा काम हो रहा है. आगे भी हम लोग केन्द्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आप समझ लीजिए बिहार पीछे नहीं रहेगा. देश में सबसे आगे एक बार फिर बिहार हो जाएगा. इसलिए आपसे आग्रह है कि हम लोगों को आगे बढ़ाइये, पूरा सहयोग कीजिएगा.'

सीएम ने दी 325 करोड़ की सौगात: इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र से बक्सर जिले में कुल 325 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 5 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इन योजनाओं में गोलंबर से ज्योति चौक होते हुए बस स्टैंड तक सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य, भोजपुर-सिमरी पथ का 0.00 से 9.30 किलोमीटर तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक की सड़क का चौड़ीकरण, बक्सर-कोईलवर गंगा तटबंध के 0.00 से 51.72 किलोमीटर तक सुदृढ़ीकरण और 'भारत रत्न' उस्ताद बिस्मिल्ला खां संगीत कॉलेज की स्थापना का शिलान्यास शामिला है.

2020 में मिली थी हार: 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुमार निराला को 21,204 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. उनको 46,667 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ राम को 67,871 मत प्राप्त हुए थे. वहीं बीएसपी के संजय राम को 43,836 वोट मिले थे. इसके अलावे चिराग पासवान के उम्मीदवार निर्भय कुमार निराला को 7,449 वोट हासिल हुए थे.

SANTOSH NIRALA
पूर्व मंत्री संतोष निराला (ETV Bharat)

2015 में विधायक बने थे संतोष निराला: 2015 चुनाव में जब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन था, तब राजपुर सुरक्षित सीट पर जेडीयू के संतोष निराला 32,788 मतों के बड़े अंतर से जीते थे. उनको 84,184 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट विश्वनाथ राम को 51,396 मत मिले थे. वहीं बहुजन समाज पार्टी के लालजी राम 17,031 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. विधायक बनने के बाद संतोष निराला को नीतीश कैबिनेट में परिवहन मंत्री बनाया गया था.

ये भी पढ़ें:

शाहाबाद को जीतना NDA के लिए बड़ा चैलेंज, 2020 और 2024 में लग चुका है जोर का झटका

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

Explainer: क्या है चिराग पासवान का 'शाहाबाद प्लान'? जिससे माले के गढ़ में वापसी कर सकता है NDA

For All Latest Updates

TAGGED:

राजपुर से संतोष निराला कैंडिडेटNITISH KUMARSANTOSH NIRALABUXAR NEWSBIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक सफर, 1952 से अब तक कितनी बार बदली तारीखें? जानें टाइमलाइन

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.