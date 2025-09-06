NDA में सीट बंटवारे से पहले ही JDU का उम्मीदवार घोषित, नीतीश कुमार ने इस सीट पर किया ऐलान

ETV Bharat / state

संतोष निराला को जिताने की अपील: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए पास में खड़े पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला की ओर इशारा कर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग इनको जिताइयेगा. आप लोग चाहिएगा तो बड़ी संख्या में हम लोग चुन कर जाएंगे. बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हमलोगों को मदद करिये.

बक्सर: इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे पर अबतक सहमति नहीं बनी है. इस महीने इसको लेकर बैठक होनी है लेकिन उसके पहले ही जेडीयू में उम्मीदवार फाइनल होने लगा है. शनिवार को बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मंच से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी.

"कुछ ही दिन में चुनाव होनेवाला है. हम आपसे आग्रह करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इन्हें (संतोष निराला) जिताइयेगा ना. आप लोग चाहिएगा तो बड़ी संख्या में हम लोग चुन कर जाएंगे. ई कांग्रेस लोग अंड-बंड किया है, आज तक कोई काम किया है. खाली गड़बड़ करता रहता था. अभी देखिए सब लोग काम कर रहा है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री सह जेडीयू अध्यक्ष

20 पहले क्या था बिहार में?: अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने एक बार फिर लालू-राबड़ी शासनकाल की याद दिलाई. उन्होंने कहा, '20 साल से पहले क्या था बिहार में. अब सब जगह अच्छा काम हो रहा है. आगे भी हम लोग केन्द्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. आप समझ लीजिए बिहार पीछे नहीं रहेगा. देश में सबसे आगे एक बार फिर बिहार हो जाएगा. इसलिए आपसे आग्रह है कि हम लोगों को आगे बढ़ाइये, पूरा सहयोग कीजिएगा.'

सीएम ने दी 325 करोड़ की सौगात: इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजपुर विधानसभा क्षेत्र से बक्सर जिले में कुल 325 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से बनने वाली 5 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इन योजनाओं में गोलंबर से ज्योति चौक होते हुए बस स्टैंड तक सड़क का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य, भोजपुर-सिमरी पथ का 0.00 से 9.30 किलोमीटर तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य, बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक की सड़क का चौड़ीकरण, बक्सर-कोईलवर गंगा तटबंध के 0.00 से 51.72 किलोमीटर तक सुदृढ़ीकरण और 'भारत रत्न' उस्ताद बिस्मिल्ला खां संगीत कॉलेज की स्थापना का शिलान्यास शामिला है.

2020 में मिली थी हार: 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुमार निराला को 21,204 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था. उनको 46,667 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ राम को 67,871 मत प्राप्त हुए थे. वहीं बीएसपी के संजय राम को 43,836 वोट मिले थे. इसके अलावे चिराग पासवान के उम्मीदवार निर्भय कुमार निराला को 7,449 वोट हासिल हुए थे.

पूर्व मंत्री संतोष निराला (ETV Bharat)

2015 में विधायक बने थे संतोष निराला: 2015 चुनाव में जब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन था, तब राजपुर सुरक्षित सीट पर जेडीयू के संतोष निराला 32,788 मतों के बड़े अंतर से जीते थे. उनको 84,184 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट विश्वनाथ राम को 51,396 मत मिले थे. वहीं बहुजन समाज पार्टी के लालजी राम 17,031 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. विधायक बनने के बाद संतोष निराला को नीतीश कैबिनेट में परिवहन मंत्री बनाया गया था.

