क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं नीतीश कुमार, सप्ताह में दूसरी बार बुलाई कैबिनेट बैठक - NITISH KUMAR CABINET MEETING

29 अगस्त को मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है. कयास लगाया जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 28, 2025 at 1:46 PM IST

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 29 अगस्त को एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक बुलाई है. 10:30 बजे से मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में यह बैठक होगी. एक सप्ताह में मुख्यमंत्री दूसरी बार कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं. इसमें बड़ा फैसला ले सकते हैं.

दो दिन पहले भी हुई है बैठक : बता दें कि मंगलवार 26 अगस्त को यानी दो दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी. मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में निवेश के प्रोत्साहन के लिए 1000 करोड़ निवेश करने वाले को 25 एकड़, तो 100 करोड़ निवेश करने और 1000 लोगों को रोजगार देने वाले को 10 एकड़ फ्री जमीन देने का भी फैसला लिया था. कई तरह के आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है.

इसके अलावा पर्यटन के विकास के लिए पटना और गया से अंतरराष्ट्रीय उड़ान को लेकर भी प्रोत्साहन राशि देने का बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सप्ताह में दूसरी बार हो रही कैबिनेट की बैठक में नौकरी रोजगार के साथ आधी आबादी को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं.

डेढ़ दर्जन से अधिक 2 महीने में लिए हैं फैसले : चुनावी साल में मुख्यमंत्री ने पिछले 2 महीने में डेढ़ दर्जन से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं. जिसमें 125 यूनिट फ्री बिजली देने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि ₹400 से ₹1100 बढ़ाने के साथ रसोईया का मानदेय, किसान सलाहकार का मानदेय, फिजिकल टीचर का मानदेय, जेपी सेनानी पेंशन की राशि बढ़ाने के साथ कलाकार पेंशन योजना शुरू करने, युवा आयोग का गठन करने और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार को लेकर पैकेज दिए जाने का भी बड़ा फैसला लिया है.

लिए जा रहे फैसले, किया जा रहा लागू : एक करोड़ नौकरी रोजगार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. 94 लाख गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपए देने का भी फैसला लिया है. मतलब एक के बाद एक मुख्यमंत्री फैसला ले रहे हैं और उसे लागू भी कर रहे हैं.

TAGGED:

BIHAR CABINET MEETINGनीतीश कुमारकैबिनेट बैठकNITISH KUMAR CABINET MEETING

