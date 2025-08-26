पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसान सलाहकार और पीडीएस डीलर के लिए राज्य का खजाना खोल दिया है. किसान सलाहकार योजना के तहत किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 से बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है. इसके लिए 67 करोड़ 87 लाख ₹10 736 रुपए की स्वीकृति दी गयी है. राज्य में करीब 7 हजार किसान सलाहकार हैं.

कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही पीडीएस डीलर का कमीशन भी 47 रुपए बढ़ा दिया गया है. पहले एक क्विंटल अनाज पर 90 रुपया कमीशन मिलता था. अब 137 रुपए मिलेंगे. बता दें कि प्रदेश में 55000 जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं की संख्या है. ये केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नौकरी, रोजगार के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. बिहार में नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्कता बढ़ाने के लिए कैबिनेट में नई नीति की स्वीकृति दी गई है.

जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना और गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा से नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर भारतीय विमानन कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए वीजीएफ के तहत मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए नए अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर हवाई संपर्क का बढ़ाने की नीति है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि पटना से काठमांडू के उड़ान के लिए प्रति ट्रिप ₹500000 की मदद दी जाएगी लेकिन कम से कम एक ट्रिप में 150 लोग होने चाहिए.

''गया से शारजाह, गया से बैंकॉक, गया से सिंगापुर और गया से कोलंबो के उड़ान के लिए प्रति ट्रिप 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी. अप डाउन दोनों होगा. इससे हवाई मार्गों का विस्तार होगा जिससे औद्योगिक और सहायक क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे. जो राज्य की रोजगार वृद्धि में सहायक सिद्ध होंगे.''- एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग

एस सिद्धार्थ का कहना था कि बेहतर हवाई संपर्कता बिहार को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए अधिक सुलभ बनाएगा. जिससे पर्यटन उद्योग को भी ताकत मिलेगी. उन्होंने कहा कि बिड के माध्यम से भारतीय विमानन कंपनियों को मदद दी जाएगी. गृह विभाग में ERSs मिरर साइट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गया के संचालन हेतु 132 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट में आज उद्योग विभाग के नौ प्रस्तावों पर मुहर लगा है. भोजपुर, शेखपुरा, रोहतास, शिवहर, दरभंगा, पूर्णिया और पटना जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है. जमीन अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ से अधिक राशि की स्वीकृति कैबिनेट में दी है. जबकि बिहार आधुनिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है. इसको लेकर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने विशेष रूप से जानकारी दी.

