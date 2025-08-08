Essay Contest 2025

चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बड़े यू-टर्न, सत्ता बचाने की रणनीति या जनता की भलाई? - NITISH KUMAR

चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका वर्षों से विरोध करते आए हैं. पढ़ें नीतीश के सियासी चाल की खबर.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 9:01 PM IST

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं, जिनका वह वर्षों से विरोध करते आए हैं. बीते दो महीनों में आधा दर्जन से अधिक नीतिगत बदलाव किए गए हैं. जिन्हें राजनीतिक विशेषज्ञ नीतीश कुमार की 'कुर्सी बचाओ रणनीति' मान रहे हैं. वहीं विपक्ष ने उन्हें देश का सबसे बड़ा 'पलटीमार नेता' करार दिया है.

नीतीश कुमार की सियासी चाल: नीतीश कुमार के हालिया निर्णयों को विपक्ष से लेकर राजनीतिक विश्लेषक तक सब चुनावी चाल मान रहे हैं. खास बात यह है कि जिन नीतियों और योजनाओं का वे पहले कट्टरता से विरोध करते थे. आज वे खुद उन्हीं को लागू कर रहे हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई फैसले लिए हैं जिन पर कभी वह खुलकर विरोध जताते थे. आइए एक-एक करके उन बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं.

बिहार चुनाव से पहले नीतीश की पॉलिटिक्स (ETV Bharat)

125 यूनिट फ्री बिजली: नीतीश कुमार ने कभी मुफ्त बिजली के सख्त खिलाफ रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था कि ये योजनाएं राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती हैं, लेकिन अब उन्होंने बिहार में हर परिवार को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है और इसे लागू भी कर दिया गया है.

रोजगार पर बड़ा ऐलान: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी देने के वादे पर नीतीश कुमार ने पहले सवाल उठाया था कि 'पैसा कहां से लाओगे?' लेकिन अब खुद उन्होंने 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने का वादा कर डाला है.

पटना में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
पटना में अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

डोमिसाइल नीति लागू: बिहार में सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल लागू करने की बात पर नीतीश कुमार पहले इनकार करते रहे थे. उन्होंने मुख्य सचिव से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी कि यह संवैधानिक और व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है. मगर अब उन्होंने डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया है, जिससे बिहार के युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

मोदी के साथ पोस्टर में दिखना: एक समय था जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर छपने पर नाराज होकर गुजरात बाढ़ राहत के लिए भेजी गई मदद वापस कर दी थी, लेकिन आज के हालात बिल्कुल उलट हैं. नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बड़े-बड़े पोस्टरों में नजर आ रहे हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

विशेष राज्य का दर्जा: नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे थे, लेकिन अब वह कह रहे हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार से विशेष मदद मिल रही है.

उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

शराबबंदी पर यू-टर्न: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समय नीतीश कहते थे जितना पियोगे, उतना टैक्स दोगे. लेकिन, बाद में उन्होंने पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी जो अब भी विवादों में घिरी हुई है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

बीजेपी से गठबंधन पर पलटी: विधानसभा में खड़े होकर नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा. लेकिन, फिर से उन्होंने बीजेपी से हाथ मिला लिया और सरकार बना ली.

जेडीयू नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
जेडीयू नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नीतीश देश के सबसे बड़े पलटीमार: राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा को पलटी की राजनीति करार देते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने भजनलाल को भी पीछे छोड़ दिया है. देश में कोई दूसरा नेता इतना बार पलटी नहीं मारा जितना इन्होंने किया है.

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव
आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव (ETV Bharat)

नीतीश न अकल से काम कर रहे हैं, न नकल से: शक्ति सिंह ने नीतीश के बयान की याद दिलाई जब उन्होंने कहा था कि अब तेजस्वी बिहार को चलाएंगे. उनके पास विजन है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता ने नीतीश कुमार की नींद उड़ा दी है और यही वजह है कि वे बेतहाशा यू-टर्न ले रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि अब तो नीतीश कुमार न अकल से काम कर रहे हैं, न नकल से. 1500 की जगह 1100 दे रहे हैं. 200 की जगह 125 फ्री बिजली दे रहे हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी फैसला लिया है, वह जनता के हित में है. विपक्ष तो सिर्फ बोलने का काम करता है." -जयंत राज, मंत्री

जनता की मांग पर फैसले: नीतीश कुमार के मंत्री जयंत राज ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 2023 में भी कई बड़े फैसले लिए गए थे, क्या तब कोई चुनाव था? यह सिर्फ चुनावी लाभ के लिए नहीं बल्कि जनता के फीडबैक पर आधारित निर्णय हैं. 2022 में जो फैसला लिए थे तो उस समय क्या कोई चुनाव था. प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री को जो फीडबैक आया जनता का उसके हिसाब से फैसला ले रहे हैं.

नौकरी में ज्यादा से ज्यादा मौका मिले: उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है बोलना. मुख्यमंत्री के फैसले से बिहार की जनता खुश है. 2005 से मुख्यमंत्री जनता के हित में हमेशा फैसला लेते रहे हैं. अब डोमिसाइल का ही मामला हो इसका भी मुख्यमंत्री ने रास्ता निकाला है जिससे बिहार के बच्चों को नौकरी में ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नीति नहीं, कुर्सी बचाने की चिंता: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार अब सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की रणनीति के तहत फैसले ले रहे हैं. पहले जिन चीजों का विरोध करते थे, आज उन्हें ही लागू कर रहे हैं. 9 बार सीएम बने हैं अब 10वीं बार बनने की तैयारी है. चाहे फ्री बिजली का मामला हो या फिर नौकरी देने का कहते थे संसाधन कहां से आएगा.

'मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा': उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यू टर्न हुए हैं चाहे फ्री बिजली हो, नौकरी रोजगार का मामला हो या फिर डोमिसाइल का मामला हो. कभी नीतीश कुमार विधानसभा में कहा था की मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा. आज की राजनीति में नीति सिद्धांत नहीं रह गया है सिर्फ कुर्सी बचाने की चिंता है.

"अब राजनीति में सिद्धांत और नैतिकता की बात नहीं रह गई है. बस सत्ता को बनाए रखना ही लक्ष्य है."- अरुण पांडे, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक

तेजस्वी की लोकप्रियता बनी वजह?: राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जिस तरह तेजस्वी यादव की युवाओं में पकड़ और लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. उससे नीतीश कुमार के लिए चिंता बढ़ी है. तेजस्वी जहां नौकरी, शिक्षा और विकास के मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं. वहीं नीतीश कुमार पर दबाव बनता जा रहा है कि वे भी ठोस निर्णय लें और शायद यही वजह है कि वे आज उन्हीं मुद्दों पर फैसले ले रहे हैं जिनका वह कल तक विरोध कर रहे थे.

