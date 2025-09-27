ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के लिए सीमांचल बना 'हॉट केक', नीतीश-शाह, तेजस्वी और ओवैसी का तूफानी कार्यक्रम

सीमांचल में नेताओं का जमघट ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 27, 2025 at 2:25 PM IST 3 Min Read