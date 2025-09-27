ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के लिए सीमांचल बना 'हॉट केक', नीतीश-शाह, तेजस्वी और ओवैसी का तूफानी कार्यक्रम

आज सीमांचल में सियासतदानों का जमघट लगा है. नीतीश कुमार, अमित शाह, तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी का कार्यक्रम तय है. पढ़ें पूरी खबर..

BIHAR ELECTION 2025
सीमांचल में नेताओं का जमघट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 27, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तमाम सियासी दलों की ओर से रैलियों-सभाओं और बैठकों का दौर तेज हो गया है. आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी जहां कटिहार दौरे पर हैं, वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अररिया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किशनगंज में हैं. कोई राजनेता रैली को संबोधित कर रहे हैं तो कोई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं.

अररिया में अमित शाह: बीजेपी 'चाणक्य' माने जाने वाले केंद्री गृहमंत्री अमित शाह आज अररिया दौरे पर हैं. जहां वह अररिया के अलावे पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर से आए कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं. उनकी विशेष नजर इन जिलों की उन 8 विधानसभा सीटों पर है, जिस पर पिछले चुनाव में हार मिलती रही है.

AMIT SHAH BIHAR VISIT
अररिया में अमित शाह (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं से शाह का संवाद: 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्णिया जिले की अमौर, बायसी और कसबा में एनडीए को हार मिली थी. भागलपुर सदर सीट पर बीजेपी कैंडिडेट और नाथनगर में जेडीयू को शिकस्त मिली थी. सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर सीट पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अमित शाह इन विधानसभा क्षेत्रों के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं.

कटिहार में नीतीश कुमार: जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कटिहार में हैं. जहां उन्होंने 250 करोड़ से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं. सीएम ने इस दौरान जीविका दीदी से भी मुलाकात की और उनको कार्यों की जानकारी ली.

NITISH KUMAR
कटिहार में नीतीश कुमार (ETV Bharat)

किशनगंज में तेजस्वी यादव: वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सीमांचल के किशनगंज दौरे पर हैं. वह न केवल लोगों को संबोधित करेंगे, बल्कि मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिलेंगे. 2020 चुनाव में इन इलाकों में आरजेडी का भारी नुकसान हुआ था. ऐसे में इस बार तेजस्वी लगातार इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं.

TEJASHWI YADAV
किशनगंज में तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

कटिहार में असदुद्दीन ओवैसी: इसके अलावे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सीमांचल दौरे पर हैं. वह आज कटिहार में रोड शो करेंगे. बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के रोड शो की शुरुआत होगी, जो बारसोई तक पहुंचेगी. उसके बाद पीडब्ल्यूडी मैदान में बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

Asaduddin Owaisi
कटिहार में असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)

लालू पर क्या बोले ओवैसी?: शुक्रवार को पूर्णिया के बेलगाछी में सभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने गठबंधन के लिए लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा लेकिन कोई जवाब नहीं आया राजनीति में एक तरफा प्यार ठीक नहीं होता है. मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं गठबंधन नहीं चाहता हूं अब बिहार के लोगों और खासकर मुसलमान को इस बात का इल्म हो गया होगा कि कौन गठबंधन नहीं चाहता है. हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे.

"जिस तरह सीमांचल में AIMIM को बुजुर्गों का भरोसा और नौजवानों का साथ मिल रहा है, इंशाअल्लाह. सीमांचल में बदलाव तय है."- असदुद्दीन ओवैसी, अध्यक्ष, एआईएमआईएम

ये भी पढ़ें:

RJD से 6 सीट चाहता है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा- तेजस्वी भी हैदराबाद आकर लड़ लें चुनाव

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

For All Latest Updates

TAGGED:

असदुद्दीन ओवैसी का सीमांचल प्लानTEJASHWI YADAVNITISH KUMARAMIT SHAH BIHAR VISITBIHAR ELECTION 2025BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

40% हिंदू और 20% मुसलमान, बिहार चुनाव के लिए कितना असरदार होगा प्रशांत किशोर का प्लान?

2020 में भोजपुर में बजा महागठबंधन का डंका, 7 में 5 सीटों पर जीत, BJP के खाते में 2 लेकिन JDU का नहीं खुला खाता

'लालू राज में ईमान को.. नीतीश में बेईमान को संकट', 20 साल से ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव 'अजय'

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.