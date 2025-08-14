ETV Bharat / state

बाढ़ की चपेट में बिहार के 10 जिले, पटना से भागलपुर तक का मुख्यमंत्री नीतीश ने किया एरियल सर्वे - NITISH KUMAR

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और हालात की जानकारी लेने के बाद अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए.

Nitish Kumar aerial survey
बाढ़ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे करते नीतीश कुमार (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 1:32 PM IST

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार (14 अगस्त) को बाढ़ ग्रस्त इलाकों का एरियल सर्वे किया है. सीएम ने गंगा नदी के किनारे वालों जिलों का हवाई सर्वे किया और बाढ़ की क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया है. बिहार में अभी पटना सहित 10 जिले के 26 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर राहत का कार्य चल रहा है.

मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित जिलों का एरियल सर्वे: नीतीश कुमार ने गंगा नदी के किनारे बाढ़ से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया. उन्होंने पटना से लेकर भागलपुर तक के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए. इस हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जल संसाधन मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारी मौजूद रहे. सीएम ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया.

Nitish Kumar aerial survey
बिहार के 10 जिले बाढ़ग्रस्त (ETV Bharat)

13 अगस्त को नहीं कर सके थे हवाई सर्वे: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका. मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपमुख्यमंत्री और आला अधिकारियों के साथ बैठक जरूर की थी और दिशा निर्देश दिया था. बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रहित राहत राशि जल्द देने का निर्देश भी दिया था. साथ ही अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा था.

348 पंचायतों में बाढ़ की स्थिति: बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है और इसी कारण फरक्का बराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं. फरक्का बराज में 109 फाटक हैं, सभी को खोला गया है. बिहार में 10 जिलों के 348 पंचायत में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की 7 और एसडीआरएफ की 9 टीमें में काम कर रही हैं.

Nitish Kumar aerial survey
सीएम नीतीश ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश (ETV Bharat)

इन 10 जिलों में बाढ़ का दंश: नेपाल और पड़ोसी राज्यों में हुई अत्यधिक बारिश और बिहार में भी मानसून की सक्रियता के कारण बाढ़ की स्थिति बनी है. गंगा के किनारे के 10 जिले भोजपुरी, पटना, सारण, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार बाढ़ से प्रभावित हैं. खासकर दियारा इलाके के लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ी हुई है. बड़ी संख्या में लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन भी कर गए हैं.

Nitish Kumar aerial survey
गंगा किनारे के जिलों का जायजा लेते नीतीश (ETV Bharat)

26 लाख से अधिक लोग प्रभावित: बता दें कि बाढ़ से इन 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों की 26 लाख आबादी प्रभावित हुई है. 60 मोटर बोट और 1233 नाव लगातार चलाए जा रहे हैं. अब तक 52 हजार 573 पॉलीथीन शीट और 1800 सूखा राशन पैकेट बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच बांटा जा चुका है. सामुदायिक रसोई केंद्र में 13 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा चुका है. जानवरों के लिए पशु चारा और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है.

