पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है. एक अगस्त को राज्य सुरक्षा समिति की हुई हाई लेवल बैठक के बाद बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है.

तेजस्वी को जेड, सम्राट चौधरी को जेड प्लस : नीतीश सरकार ने जिन नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई है, उनमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को एएसएल सुरक्षा के साथ जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है. पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है.

बिहार चुनाव से पहले 5 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी : वहीं अररिया लोकसभा सांसद प्रदीप कुमार सिंह को भी वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ दल के सचेतक नीरज कुमार को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है.

बिहार चुनाव से पहले इन 6 नेताओं की सुरक्षा बढ़ी (ETV Bharat)

गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना : गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस संबंध में डीजीपी को पत्र भेज कर संबंधित सभी नेताओं की सुरक्षा के अनुसार व्यवस्था करने का आग्रह भी किया गया है. बिहार राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा वर्गीकरण के संबंध में डीजीपी और अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा को भेजे गए पत्र में गृह विभाग के विशेष सचिव के सुहिता अनुपम ने जानकारी दी है.

''राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा वर्गीकरण हेतु 1 अगस्त 2025 को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक की गई. बैठक में की गई अनुशंसाओं के आलोक में निम्नलिखित महानुभावों को उनके नाम के सामने अंकित सुरक्षा श्रेणी प्रदान की जाती है.'' - सुहिता अनुपम, गृह विभाग के विशेष सचिव

क्या है जेड प्लस ASL सुरक्षा श्रेणी? : जेड प्लस सुरक्षा घेरा कई तरह की होती है. इनमें जेड प्लस एएसएल जेड प्लस कवर सबसे अहम होती है. एएसएस का मतलब एडवांस सिक्योरिटी लाइजन होता है. यह एसपीजी सुरक्षा घेरा की तरह ही होता है, ऐसी सुरक्षा में जब व्यक्ति कहीं जाता है तो उस स्थान की जांच पहले से की जाती है. इस सुरक्षा में आईभी भी शामिल होती है.

क्या है जेड प्लस सिक्योरिटी? : जेड प्लस सुरक्षा में कई जवान होते हैं. इसमें करीब 36 जवानों का घेरा होता है. इस सुरक्षा घेरा में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एनएसजी कवर भी मिलता है. जेड प्लस में कुछ लोगों के सुरक्षा घेरे में राज्य पुलिस के जवान भी होते है.

Z सुरक्षा में कितने जवान होते हैं? : इस वीआईपी सुरक्षा घेरे में करीब 22 जवान तैनात होते है. इसमें एनएसजी कमांडो होते है. साथ में एस्कॉर्ट वाहन भी होता है. सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान भी तैनात होते है.

ये भी पढ़ें : बिहार में BJP-JDU नेताओं की बढ़ी सुरक्षा, प्रदीप सिंह, नंदकिशोर यादव को Y+ सिक्योरिटी

ये भी पढ़ें :BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, IB रिपोर्ट के बाद केंद्र का फैसला

ये भी पढ़ें : उपेंद्र कुशवाहा को Z कैटेगरी सुरक्षा, दो माह पहले ही मिली थी Y सुरक्षा - उपेंद्र कुशवाहा को जेड श्रेणी सुरक्षा