ETV Bharat / state

बिहार में अब मजदूरों को रोज मिलेंगे 660 रुपए!, जानें नई दरें

बिहार में नीतीश सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है. अब उन्हें 660 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे..

CHIEF MINISTER NITISH KUMAR
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2025 at 11:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक जनता को तोहफा दे रहे हैं. इसी बीच उन्होंने 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि करने का फैसला लिया है. बुधवार को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है.

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी: राज्य में अकुशल श्रमिक को अब एक अक्टूबर से 428 रुपए, अर्द्धकुशल को 444 रुपए, कुशल को 541 और अतिकुशल श्रमिक को प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी 660 रुपए दी जाएगी.

पहले इतनी मिलती थी मजदूरी: अधिसूचना के मुताबिक कामगारों की वर्तमान मजदूरी दर में क्रमशः चार रुपए, पांच रुपए और छह रुपए की वृद्धि की गई है. इसके कारण 424 की जगह अब 428 रुपए, 440 रुपए की जगह 444 रुपए, 536 रुपए की जगह अब 541 रुपए और 654 की जगह 660 रुपए की मजदूरी मिलेगी.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई: ये दरें सभी क्षेत्रों-जैसे निर्माण, कृषि, उद्योग-में लागू होंगी. विभाग ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे इन दरों का पालन करें. उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

क्या कहता है संबंधित विभाग: श्रम संसाधन विभाग के मंत्री विभाग के अनुसार महंगाई भत्ता के रूप में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है. इससे पहले अप्रैल, 2025 में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई थी. समय-समय पर आकलन कर मजदूरी दर बढ़ाई जाती है.

अप्रैल में बढ़ी थी न्यूनतम मजदूरी: श्रम संसाधन विभाग के अनुसार अप्रैल में जब श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई थी, तब उस समय अकुशल श्रमिकों को 412 रुपए की जगह 424 रुपए, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 428 रुपए की जगह 440 रुपए, कुशल श्रमिकों को 521 रुपए की जगह 536 रुपए, अतिकुशल श्रमिकों को 636 रुपए की जगह 654 रुपए प्रतिदिन किया गया था .

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR NEWSPATNA NEWSमुख्यमंत्री नीतीश कुमारश्रमिकों की न्यूनतम मजदूरीCHIEF MINISTER NITISH KUMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

2 या 3 चरणों में मतदान? CEC के दौरे के बाद किसी भी वक्त बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान

सीमांचल दौरे से किसका 'खेल' बिगाड़ेंगे असदुद्दीन ओवैसी? नए 'दोस्त' के साथ 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी

नीतीश कुमार का 'नौकरी-रोजगार' वाला दांव, 2025 में युवाओं के भरोसे जीतना चाहते हैं बिहार का चुनाव

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.