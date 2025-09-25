ETV Bharat / state

बिहार में अब मजदूरों को रोज मिलेंगे 660 रुपए!, जानें नई दरें

पटना: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक के बाद एक जनता को तोहफा दे रहे हैं. इसी बीच उन्होंने 1 अक्टूबर से न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि करने का फैसला लिया है. बुधवार को इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है.

श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ी: राज्य में अकुशल श्रमिक को अब एक अक्टूबर से 428 रुपए, अर्द्धकुशल को 444 रुपए, कुशल को 541 और अतिकुशल श्रमिक को प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी 660 रुपए दी जाएगी.

पहले इतनी मिलती थी मजदूरी: अधिसूचना के मुताबिक कामगारों की वर्तमान मजदूरी दर में क्रमशः चार रुपए, पांच रुपए और छह रुपए की वृद्धि की गई है. इसके कारण 424 की जगह अब 428 रुपए, 440 रुपए की जगह 444 रुपए, 536 रुपए की जगह अब 541 रुपए और 654 की जगह 660 रुपए की मजदूरी मिलेगी.

उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई: ये दरें सभी क्षेत्रों-जैसे निर्माण, कृषि, उद्योग-में लागू होंगी. विभाग ने सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे इन दरों का पालन करें. उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.