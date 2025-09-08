ETV Bharat / state

बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की बल्ले-बल्ले, CM नीतीश ने खोला खजाना!

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 8, 2025 at 1:09 PM IST 3 Min Read