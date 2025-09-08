ETV Bharat / state

बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की बल्ले-बल्ले, CM नीतीश ने खोला खजाना!

बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ा दिया है. आगे पढ़ें पूरी खबर..

NITISH KUMAR
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 8, 2025 at 1:09 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया है. नीतीश सरकार के इस फैसले से महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई है.

"राज्य में बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार करने में आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है. उनकी इसी भूमिका का सम्मान करते हुये हमलोगों ने उनके मानदेय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रूपये से बढ़ाकर 9,000 रूपये तथा आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रूपये बढ़ाकर 4,500 रूपये करने हेतु विभाग को निदेशित किया गया है."- नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

क्या बोले सीएम?: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स हैंडल पर इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोगों ने गर्भवती महिलाओं और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है. इसके लिये समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं.

आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को सौगात: सीएम ने आगे लिखा कि इन सेवाओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से लाभुकों को उपलब्ध कराने में आंगनबाड़ी सेविकाएं एवं सहायिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उनके अहम योगदान को देखते हुये उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है. इससे सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं का मनोबल बढ़ेगा तथा समेकित बाल विकास सेवाएं और बेहतर होंगी.

नीतीश कुमार ने खोला खजाना: बिहार चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानदेय और पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं. इससे पहले वह आशा कार्यकर्ताओं और जीविका दीदी के मानदेय में भी बढ़ोतरी की थी. साथ ही विधवा, वृद्धा और अन्य तमाम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ा चुके हैं.

महिलाओं को मिलेंगे 10 हजार रुपये: नीतीश सरकार ने इस महीने से हर महिला के खाते में 10 हजार रुपये भेजने का ऐलान किया है. पहले अलॉट में 15 सितंबर तक एक करोड़ से अधिक महिलाओं के खाते में राशि भेजी जाएगी. हालांकि जो महिलाएं पहले से सरकारी सेवा में हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा.

