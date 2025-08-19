ETV Bharat / state

नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन बड़े एजेंडों पर लग सकती है मुहर

आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है. स्वतंत्रता दिवस पर जो घोषणाएं की गई थीं, उनपर मुहर लग सकती है.

आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

Published : August 19, 2025 at 10:33 AM IST

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हाल में थोड़ी देर में बैठक शुरू होने वाली है. चुनावी साल में मुख्यमंत्री कई बड़े फैसले ले रहे हैं और उसे कैबिनेट से भी स्वीकृति दिला रहे हैं. वहीं 15 अगस्त को नीतीश कुमार ने कई घोषणाएं की थीं, जिसपर आज अहम फैसला लेने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री ने अगले पांच साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है. ऐसे में सबकी नजरें आज होने वाली नीतीश कैबिनेट पर टिकी हैं.

नीतीश कैबिनेट की बैठक आज: मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में 15 अगस्त को सभी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में लगने वाले परीक्षा शुल्क को ₹100 करने और मुख्य परीक्षा में शुल्क माफ करने की घोषणा की थी, आज कैबिनेट की बैठक में उस पर मुहर लग सकती है. इसके साथ ही 15 अगस्त को गांधी मैदान से ही मुख्यमंत्री ने रोजगार देने वाले उद्योग धंधों को मुफ्त में जमीन देने के साथ विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की थी, जिस पर आज मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा सकते हैं.

कई एजेंडों पर लग सकती है मुहर: इससे पहले 13 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 30 एजेंडों पर मुहर लगी थी. जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए थे. जेपी सेनानियों का पेंशन दोगुना कर दिया गया था. 6 महीना तक जेल की सजा काटने वालों को 7500 हजार से बढ़कर 15000 और 6 महीने से अधिक सजा काटने वालों को 15000 से बढ़कर 30000 कर दिया गया था.

पांच नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी: इसके साथ बेगूसराय, सिवान, सहरसा, मधेपुरा, पटना में पांच नए औद्योगिक क्षेत्र के गठन का बड़ा फैसला लिया गया था. इसमें सरकार ने बड़ी राशि खर्च करने का फैसला लिया है. इसके साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य के प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में 459 निम्न वर्गीय लिपिक पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गयी थी.

नौकरी और रोजगार को लेकर हो सकता है फैसला: आज की कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री नौकरी और रोजगार से संबंधित बड़े फैसले ले सकते हैं. मुख्यमंत्री ने 12 लाख नौकरी विधानसभा चुनाव से पहले देने का वादा किया है. 10 लाख से अधिक की नौकरी दी जा चुकी है जो शेष नौकरी बची है उसमें लगातार फैसले लिए जा रहे हैं तो आज भी इसको लेकर फैसले लिए जा सकते हैं.

बीएलओ और सुपरवाइजर के पारिश्रमिक में वृद्धि की थी. 13 अगस्त को इसपर मुहर लगी थी. बूथ लेवल ऑफिसर का पारिश्रमिक दस हजार से बढ़ाकर 14 हजार रुपये कर दिया गया था. वहीं बीएलओ सुपरवाइजर का पंद्रह हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया गया है. 90,712 BLO और 8,245 BLO सुपरवाइजर के लिए 38 करोड़ 75 लाख 83 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई थी.

15 अगस्त को किए थे कई वादे: बता दें कि नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जनता से कई वादे किए थे, जिसे लेकर आज की कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा सकता है. नीतीश ने अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने की घोषणा की है. पुलिस सेवा में 229000 पदों को भरने की भी घोषणा की है.

TAGGED:

