ETV Bharat / state

बिहार के भागलपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कैबिनेट ने मंजूर किए 472 करोड़

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : October 4, 2025 at 2:52 PM IST 2 Min Read