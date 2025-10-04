बिहार के भागलपुर में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कैबिनेट ने मंजूर किए 472 करोड़
भागलपुर के सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी मिल गई है. नीतीश कैबिनेट ने 472 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है.
Published : October 4, 2025 at 2:52 PM IST
पटना: भागलपुर के सुल्तानगंज में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जल्द बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 472 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है. ये हवाई अड्डा 931 एकड़ भूमि पर बनेगा.
सुल्तानगंज में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट : सरकार के इस फैसले से भागलपुर हवाई अड्डा के निर्माण में गति आएगी. बिहार में अभी पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया में हवाई अड्डा है. अब सुल्तानगंज में भी हवाई अड्डे के निर्माण को गति मिलेगी.
सहरसा हवाई अड्डे के लिए भी राशि मंजूर: सहरसा जिले के अवस्थित हवाई अड्डे के रनवे विस्तार के लिए 12 एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण के लिए 147 करोड़ 76 लाख 55180 रुपए की भी स्वीकृति कैबिनेट में दी गई है. मोतिहारी, छपरा और भागलपुर हवाई अड्डे का अध्ययन भारतीय विमान पतन प्राधिकरण नई दिल्ली से कराने के लिये एक करोड़ 31 लाख 58838 राशि की भी मंजूरी मिली है.
निर्माण कार्य में आएगी गति: सहरसा, मोतिहारी, छपरा और भागलपुर में पहले ही छोटे हवाई अड्डे के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और अब जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण कार्य में सरकार के फैसले से गति आएगी.
ACI और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन की स्वीकृति: बिहार में उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों एवं विमान खेल (Aero sport) के प्रोत्साहन, प्रशिक्षण विमानों एवं संबंधित उपकरणों के लीज पर अधिप्राप्ति और विमान अवसंरचना के विकास हेतु एयरो क्लब ऑफ इंडिया (ACI) नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन की स्वीकृति भी दी गई है.
ये है उद्देश्य: बिहार को एक प्रमुख उड्डयन प्रशिक्षण और विमान खेल केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है. यह समझौता होने से राज्य में उड्डयन प्रशिक्षण विमान खेल केंद्र और अन्य विमानन संरचना के विकास में सहायक होगा.
कुल 129 एजेंडा पर लगी मुहर: शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 129 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है. जिसमें बिहार सरकार के कर्मचारियों का 3 प्रतिशत डीए, ANM कर्मियों का बढ़ा मानदेय और स्कॉलरशिप को दोगुनी करने समेत कई बड़े फैसले लिए गए हैं.
क्या है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? : ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्देश्य मौजूदा एयरपोर्ट पर यातायात की भीड़ को कम करना है. ये खाली पड़ी जमीन पर बिल्कुल नये सिरे से निर्मित एक विमानन सुविधा होती है.
