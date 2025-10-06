सांगवान बने अलवर सरस डेयरी के निर्विरोध चेयरमैन
अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन पद पर चुने गए नितिन सांगवान आईआईटियन हैं. डेयरी के 12 डायरेक्टर्स का निर्वाचन पहले ही निर्विरोध हो चुका है.
अलवर: राजस्थान में अलवर की सरस डेयरी के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को चुनाव हुए. इसमें नितिन सांगवान निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए. इस पद के लिए निर्धारित समय तक केवल एक ही पर्चा (सांगवान का) दाखिल हुआ. इसके बाद जांच के दौरान नामांकन पत्र सही पाए जाने पर निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया. इस दौरान नितिन सांगवान के साथ वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित भाजपा के कई नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे.
डेयरी के 12 डायरेक्टर्स का निर्वाचन पहले ही निर्विरोध हो चुका है. इनमें चार महिला डायरेक्टर चुनी गई हैं. इन डायरेक्टर्स में चार डायरेक्टर खैरथल-तिजारा जिले, दो कोटपूतली-बहरोड़ और छह डायरेक्टर अलवर जिले से चुने गए हैं. अलवर सरस डेयरी पद पर नव-निर्वाचित अध्यक्ष नितिन सांगवान आईआईटियन हैं और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की टीम के सदस्य हैं.
वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि पहली बार अलवर सरस डेयरी चेयरमैन पद पर किसान परिवार से आने वाला युवा चेहरा निर्वाचित हुआ है. इससे किसान एवं पशुपालक परिवारों में भी खुशी की लहर है. उन्होंने कहा कि सांगवान की उच्च शिक्षा का लाभ सरस डेयरी को मिलेगा. सांगवान के नेतृत्व में डेयरी नए आयाम स्थापित करेगी.
विपक्ष पर तंज और भ्रष्टाचार के आरोप: वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि विपक्ष का काम आरोप लगाना है. उन्होंने टीकाराम जूली एवं कांग्रेस के अन्य नेताओं पर तंज करते हुए उन्हें 'थोथा चना बाजे घना' की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए प्रतिपक्ष नेता एवं कांग्रेस के अन्य नेता निरर्थक आरोप लगाते हैं. वन राज्य मंत्री शर्मा ने आगे कहा कि पहले के समय में अलवर सरस डेयरी में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते थे, लेकिन अब नव-निर्वाचित अध्यक्ष नितिन सांगवान के कुशल नेतृत्व में अलवर सरस डेयरी राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश में नए आयामों के लिए जानी जाएगी.