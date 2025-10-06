ETV Bharat / state

सांगवान बने अलवर सरस डेयरी के निर्विरोध चेयरमैन

अलवर: राजस्थान में अलवर की सरस डेयरी के अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को चुनाव हुए. इसमें नितिन सांगवान निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए. इस पद के लिए निर्धारित समय तक केवल एक ही पर्चा (सांगवान का) दाखिल हुआ. इसके बाद जांच के दौरान नामांकन पत्र सही पाए जाने पर निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया. इस दौरान नितिन सांगवान के साथ वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित भाजपा के कई नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे. डेयरी के 12 डायरेक्टर्स का निर्वाचन पहले ही निर्विरोध हो चुका है. इनमें चार महिला डायरेक्टर चुनी गई हैं. इन डायरेक्टर्स में चार डायरेक्टर खैरथल-तिजारा जिले, दो कोटपूतली-बहरोड़ और छह डायरेक्टर अलवर जिले से चुने गए हैं. अलवर सरस डेयरी पद पर नव-निर्वाचित अध्यक्ष नितिन सांगवान आईआईटियन हैं और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की टीम के सदस्य हैं. पढ़ें: राजस्थान में दूध-घी और पनीर-मक्खन हुए सस्ते, जानिए अब किस रेट में मिलेंगे