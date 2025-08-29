ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संगठन विस्तार पर समीक्षा बैठक, नितिन नवीन और शिव प्रकाश होंगे शामिल - NITIN NABIN REVIEW MEETING

छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को मजबूत करने के बाद अब संगठन को मजबूत करने में जुट गई है.

CG BJP MEETING IN RAIPUR
रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी का मंथन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2025 at 9:02 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ में 20 अगस्त को हुआ था. अब बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है. 31 अगस्त को बीजेपी ने रायपुर में बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया है. , जिसमें सभी प्रकोष्ठ मंडल और जिले के पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी, साथ ही राज्य में चल रही सरकार की जन उपयोगी योजनाओं के बारे में भी फीडबैक लिया जाएगा.

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होगी मीटिंग: 31 अगस्त को प्रदेश कार्यालय परिसर में संघटनात्मक संरचना को मजबूत करने के लिए यह मीटिंग होगी. इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे. संगठन और पार्टी के लिए काम कर रहे लोगों की कार्यशैली और आगे कैसे काम करना है इसकी जवाबदेही भी तय की जाएगी. इस बारे में ईटीवी भारत से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने बात की है.

31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी समीक्षा बैठक है और उसके बाद नई तरह की रणनीति तैयार होगी. भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार के बीच संबंधों को बैठाने को लेकर काम कर रही है और इसी के तहत एक समीक्षा कार्यक्रम को रखा गया है- किरण सिंहदेव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

जानिए मीटिंग में कौन कौन होगा शामिल ?: बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मीटिंग में 476 मंडल और 36 संघटनात्मक जिलों के अध्यक्षों को शामिल किया गया है. इसके साथ ही राज्य कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी भाजपा प्रकोष्ठ के सभी संयोजकों भाजपा के सभी मोर्चा के अध्यक्षों को बैठक में बुलाया गया है. भारतीय जनता पार्टी के हाल में किए गए काम का एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है. जिसमें राज्य में 60 लाख सदस्य बनाए गए हैं. मंडल स्तर पर संगठनात्मक चुनाव पर 71 नए मॉडल बनाए गए हैं. प्रदेश स्तर पर हुई समीक्षा में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने में बिलासपुर ग्रामीण एक नए जिले का गठन भी किया गया है. जो संगठन के अनुसार बनाया गया है.

बीजेपी संगठन में नए संचार की कवायद: भारतीय जनता पार्टी अब राज्य में चल रही सरकार की विकास योजनाओं को गति देने के लिए संगठन और सरकार में ज्यादा ताकत लाना चाहती है. क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगता था कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होने के कारण कई काम प्रभावित हो रहे हैं. मंत्रालयों का ठीक ढंग से बंटवारा नहीं होने के कारण एक मंत्री पर कई विभागों का दबाव है. जिसके चलते उन विभागों की सही ढंग से समीक्षा नहीं हो पा रही थी. ऐसे तमाम चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 31 अगस्त को बड़ी बैठक बुलाई है. माना जा रहा है इसके बाद सरकार के कामकाज की कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा, जो पार्टी और संगठन के स्तर पर लगातार महसूस किया जा रहा है.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बदलाव के दिए थे संकेत: बीजेपी के मैनपाट में हुए मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ संकेत दे दिए थे. अगर पार्टी में कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पार्टी में बदलाव किया जाएगा. जगत प्रकाश नड्डा ने साफ तौर पर कहा था कि वैसे लोग जो पार्टी के नियम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं या जिनकी कार्यप्रणाली संतोषजनक नहीं है. वहां पर बड़ा बदलाव भी किया जाएगा.

हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया है. उसमें नए सदस्यों को भी जोड़ा गया है. दूसरा बड़ा काम विष्णु देव साय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और उसमें तीन नए मंत्रियों को जोड़ा गया है. संगठन और सरकार के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को जितने बदलाव करने थे. वह कर दिए गए हैं. अब छत्तीसगढ़ इकाई को ज्यादा काम करना है. क्योंकि सरकार के कई बड़े टास्क हैं जिन्हें पूरा करना है. उनमें से 31 मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सली सफाए का टास्क है. वहां तक विकास को पहुंचाने की जिम्मेदारी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और सरकार की है. ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैठक में यह तमाम चीज शामिल होंगी.

