नीति आयोग उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड शासन के अधिकारियों के साथ की बैठक, इन बड़े मुद्दों पर हुई गहन चर्चा

नीति आयोग उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड शासन के अधिकारियों के साथ की बैठक, इन बड़े मुद्दों पर हुई गहन चर्चा

देहरादून: नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन बेरी के साथ आज सीएम धामी की बैठक हुई. जिसमें हरिद्वार के विकास को लेकर चर्चा हुई. शाम को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ नीति आयोग की बैठक हुई. जिसमें राज्य से जुड़े बड़े मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आयोग के समक्ष उत्तराखंड राज्य की विशेष परिस्थितियों के संदर्भ में अपेक्षित बिंदुओं को रखा.

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा नीति आयोग द्वारा जारी SDG India Index 2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है. राज्य के जल स्रोतों एवं नदियों के पुनर्जीवीकरण हेतु SARRA (Spring and River Rejuventation Authority) का गठन कर अब तक 5428 स्रोतों का जल संरक्षण तथा संवर्द्धन कर पुनर्जीवीकरण कर दिया गया है, जबकि 228 वर्षा कालीन छोटी-बड़ी नदियों का Catchment Treatment कर पुनर्जीवित किया गया है. राज्य सरकार हिम आधारित नदियों (Glaciel River) को वर्षा आधारित नदियों (Rainfed River) से जोड़े जाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना की रूपरेखा तैयार कर रही है. इसके दीर्घकालिक परिणाम Game Changer साबित होंगे.

Incubation Centre स्थापित करने के लिए सहयोग: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में Cluster आधारित Rural Incubation Centre स्थापित किये जा रहे हैं. जिसके लिए प्रारम्भ में पायलट Project के रूप में दो Rural Incubation Centre स्थापित किये हैं, जिसके आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं. द्वितीय चरण में हम समस्त जनपदों में Rural Incubation Centre स्थापित करने जा रहे हैं. व्यापक स्तर पर Incubation Centre स्थापित करने के लिए भारत सरकार से तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग की अपेक्षा है.

अधिक विकेन्द्रीकृत, नियोजन एवं नीतियों की आवश्यकता: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रपोषित योजनाओं के लिए One Size Fit for All की परिकल्पना पर आधारित होने के कारण योजनाओं के निर्धारित मानकों को बदलना तथा शिथिलता प्रदान करने के साथ ही अधिक विकेन्द्रीकरण, नियोजन एवं नीतियों की आवश्यकता है. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कौशल परिषद व सेक्टर के गठन के दृष्टिगत राज्य में हमें Green Skilling के साथ-साथ Eco-Tourism Activity के लिये नीति आयोग से तकनीकी सहायता की आवश्यकता है. राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की भांति गठित "State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand" (SETU) के माध्यम से कार्य करना आंरभ कर दिया है. सेतु के संचालन में नीति आयोग द्वारा प्रायोजित State Support Mission को बल मिलेगा. सेतु आयोग, उत्तराखण्ड में प्रभावी नीति नियोजन के लिए वर्तमान में सलाहकारों, डोमेन एक्सपर्टस, रिचर्स एशोसियेट, इनर्टन्सशिप हेतु विज्ञापन कर नियुक्तियां की जा रही हैं.

लैंगिक असमानता दूर करने में UCC की भूमिका: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा लैंगिक असमानता को कम करने के लिए उत्तराखण्ड UCC एक्ट लागू किये जाने से महिलाओं को लैंगिक समानता का अधिकार प्राप्त होगें. इसके साथ ही राज्य में समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानून लागू कर दिये गये हैं. इसी प्रकार लैंगिक समानता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30 प्रतिशत आरक्षण तथा सहकारी प्रबंध समितियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया है. राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के फलस्वरूप सभी प्रकार की परीक्षाओं में शत-प्रतिशत पारदर्शिता आयी है. जिस कारण राज्य में विभिन्न परीक्षा परिणाम निर्धारित समय में जारी हुए हैं तथा युवाओं में System के प्रति विश्वास स्थापित हुआ है.

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया प्रदेश में अधिक से अधिक निवेशको को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 25 निवेशोन्मुखी नीतियां (Investor Friendly Policy) बनायी गयी हैं. जिसके अन्तर्गत राज्य की निवेशक केन्द्रित नीतियां, बुनियादी ढांचे में निवेश, कुशल जन शक्ति की उपलब्धता और सुशासन की नींव वर्ष 2023 में रखने के उपरान्त वैश्विक निवेश सम्मेलन में 3.56 लाख करोड़ के MoU के सापेक्ष वर्तमान तक 75000 करोड़ के निवेश की Grounding हो चुकी है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आपदाओं की दृष्टिगत हेलीकॉप्टर सेवा को बढ़ावा देना केवल पर्यटन ही नहीं यातायात की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में अनुरोध किया कि पूर्वोत्तर के राज्यों के भांति उत्तराखंड राज्य को भी 24 प्रतिशत Capital Subsidy वाली श्रेणी में सम्मिलित किया जाये.