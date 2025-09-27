ETV Bharat / state

एनआईटी उत्तराखंड में बंपर प्लेसमेंट, अमन भट्ट को मिला 17 लाख का पैकेज, दूसरे छात्रों ने भी मारी बाजी

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 27, 2025 at 8:53 AM IST 3 Min Read

श्रीनगर गढ़वाल: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) उत्तराखंड ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता का प्रमाण दिया है. एनआईटी उत्तराखंड 2024-25 बैच के स्नातक छात्रों के लिए शानदार कैंपस प्लेसमेंट परिणाम घोषित किए हैं. संस्थान के करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सेक्शन (CCPS) की मेहनत और उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी ने छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं. इस वर्ष के प्लेसमेंट सीजन में छात्रों ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की. सबसे उच्चतम पैकेज ₹17 लाख प्रति वर्ष (LPA) दर्ज किया गया, जबकि औसत पैकेज ₹9 लाख प्रति वर्ष रहा. इस उपलब्धि ने NIT उत्तराखंड को देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों की सूची में और मजबूत स्थान दिलाया है. सार्वजनिक क्षेत्र में दर्ज की मजबूत उपस्थिति: छात्रों की सफलता केवल निजी कंपनियों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में भी चयन हुआ. बीटेक मेकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र सत्यव्रत, बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र अपूर्व चौहान, तथा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र राहुल कुमार को मेकॉन लिमिटेड ने ₹14.87 लाख के पैकेज पर चयनित किया है. इसके अलावा, बीटेक कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 5 छात्रों को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने ₹12.5 लाख प्रति वर्ष के पैकेज पर नियुक्ति दी है.

