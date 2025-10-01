ETV Bharat / state

बस्तर दशहरा में निभाई गई निशा जात्रा की रस्म, काला जादू पूजा नाम से है प्रसिद्ध

बस्तर दशहरा की खास रस्म निशा जात्रा महाष्टमी की आधी रात को निभाई गई.

Nisha Jatra ritual performed in Bastar
बस्तर दशहरा में निभाई गई निशा जात्रा की रस्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 12:49 PM IST

3 Min Read
बस्तर : 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की सबसे अद्भुत रस्म निशा जात्रा बीती रात दो बजे पुरातन विधि विधान के साथ पूरी की गई. आपको बता दें कि इस रस्म को काला जादू की रस्म भी कहा जाता है. प्राचीनकाल में राजा-महाराजा बुरी प्रेत आत्माओं से अपने राज्य की रक्षा के लिए इस रस्म को निभाते थे.

चावल और उड़द जमीन के अंदर गाड़ने की परंपरा : निशा जात्रा रस्म जगदलपुर शहर के अनुपमा चौक स्थित गुड़ी में अदा की गई. वहीं चावल और उड़द दाल का भोग लगाकर उसे जमीन में गाड़ा गया. इस रस्म में बलि चढ़ाकर देवी को प्रसन्न किया जाता है.ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में रस्म को पूरा करने के लिए हजारों पशुओं की बलि भी दी जाती थी. लेकिन वक्त के साथ पशु बलि कम होती गई.लेकिन रस्म में अब भी कुछ पशुओं की बलि देकर इसे पूरा किया जाता है. ताकि देवी राज्य की रक्षा बुरी प्रेत आत्माओं से करे. निशा जात्रा की ये रस्म बस्तर दशहरा के इतिहास में काफी अलग स्थान रखती है.

काला जादू पूजा नाम से है प्रसिद्ध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


बस्तर राजपरिवार सदस्य कमलचंद भंजदेव ने कहा कि अर्ध रात्रि को निभाए जाने वाले इस रस्म को निशा जात्रा कहते हैं. यह परंपरा सदियों पुरानी है. पुराने जमाने से यह प्रथा रही है कि जैसे नवरात्रि में अष्टमी समाप्त होती है, वैसे ही बलि देने की प्रकिया होती है. साथ ही तंत्र विद्याओं की पूजा की जाती है.

इसमें चावल, मूंग की दाल और नमक से बने बड़े का भोग लगता है. तंत्र विद्या में मीठे का इस्तेमाल नहीं होता है. इसके बाद इस भोग को गाड़ा जाता है. सालभर के बाद भी इसमें कीड़े नहीं लगते हैं. यह सदियों पुरानी परम्परा है. जिसे आज विधि विधान से बलि देकर और भोग लगाकर निभाई गई है- कमलचंद भंजदेव, राजपरिवार बस्तर

इस रस्म की अदायगी के लिए रात में राजमहल और जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर परिसर से विशेष जुलूस निकला जाता है. इस जुलूस में पुजारी, परगनों से आए देवप्रतिनिधि (मूर्तियां और चल देव) पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ श्रद्धालु शामिल होते हैं. ढोल, नगाड़े, मोहरी बाजा की गूंज के बीच यह जुलूस पूरी रात चलता है. इसके साथ ही आंगादेव भी साथ चलते हैं.

