लिपिका मित्रा की आपराधिक मानहानि मामले में सोमनाथ भारती का वकालतनामा वापस लेने की निर्मला सीतारमण की मांग खारिज
सोमनाथ भारती की पत्नी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया है.
Published : October 8, 2025 at 8:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से बतौर वकील के रूप में भर्ती का वकालतनामा वापस लेने की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मांग को खारिज कर दिया. एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल ने यह आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.
दरअसल, सुनवाई के दौरान निर्मला सीतारमण की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि सोमनाथ भारती लिपिका मित्रा के पति हैं और इस मामले में उनकी छवि से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए वे गवाह के तौर पर भी पेश हो सकते हैं. हुसैन ने कहा कि ऐसा करना बार काउंसिल के नियमों का भी उल्लंघन है.
तब कोर्ट ने कहा कि कोई भी वकील सबसे पहले कोर्ट का अधिकारी होता है, और अगर कोई वकील पेशेवर नियमों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली बार काउंसिल को कर सकती है. आज कोर्ट ने सुनवाई की एक तिथि पर शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा की ओर से किसी के भी पेश नहीं होने पर पांच हजार रुपए के जुर्माने के आदेश को वापस लेने की मांग को खारिज कर दिया.
इससे पहले कोर्ट ने 23 मई को लिपिका मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था. लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया. याचिका में कहा गया है कि सीतारमण ने 17 मई 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया. सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया, ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें.
बता दें कि सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. लिपिका मित्रा का कहना है कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था. उनके बयान से याचिकाकर्ता आहत हो गयी. याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किया था उसे वापस लिया जाए.
