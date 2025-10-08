ETV Bharat / state

लिपिका मित्रा की आपराधिक मानहानि मामले में सोमनाथ भारती का वकालतनामा वापस लेने की निर्मला सीतारमण की मांग खारिज

सोमनाथ भारती की पत्नी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर किया है.

लिपिका मित्रा की आपराधिक मानहानि मामला
लिपिका मित्रा की आपराधिक मानहानि मामला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 8, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से बतौर वकील के रूप में भर्ती का वकालतनामा वापस लेने की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मांग को खारिज कर दिया. एडिशनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पारस दलाल ने यह आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.

दरअसल, सुनवाई के दौरान निर्मला सीतारमण की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि सोमनाथ भारती लिपिका मित्रा के पति हैं और इस मामले में उनकी छवि से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए वे गवाह के तौर पर भी पेश हो सकते हैं. हुसैन ने कहा कि ऐसा करना बार काउंसिल के नियमों का भी उल्लंघन है.

तब कोर्ट ने कहा कि कोई भी वकील सबसे पहले कोर्ट का अधिकारी होता है, और अगर कोई वकील पेशेवर नियमों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसकी शिकायत बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली बार काउंसिल को कर सकती है. आज कोर्ट ने सुनवाई की एक तिथि पर शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा की ओर से किसी के भी पेश नहीं होने पर पांच हजार रुपए के जुर्माने के आदेश को वापस लेने की मांग को खारिज कर दिया.

इससे पहले कोर्ट ने 23 मई को लिपिका मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था. लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया. याचिका में कहा गया है कि सीतारमण ने 17 मई 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया. सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया, ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें.

बता दें कि सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. लिपिका मित्रा का कहना है कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था. उनके बयान से याचिकाकर्ता आहत हो गयी. याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किया था उसे वापस लिया जाए.

ये भी पढ़ें:

  1. 1. AAP नेता सोमनाथ भारती की पत्नी की शिकायत पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी
  2. सोमनाथ भारती की पत्नी को आपराधिक मानहानि याचिका की प्रति निर्मला सीतारमण को देने का आदेश
  3. सत्येंद्र जैन आपराधिक मानहानि मामला: बांसुरी स्वराज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दाखिल किया जवाब

For All Latest Updates

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURT ON SITHARAMANLIPIKA MITRA DEFAMATION CASEनिर्मला सीतारमण आपराधिक मानहानि केसFINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMANDEFAMATION CASE AGAINST SITHARAMAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.