NIRF 2025 की रैंकिंग जारी, मध्य प्रदेश के SPA को मिला 11वां स्थान, मैनिट की रैकिंग में हुई गिरावट
देश के टॉप 100 संस्थानों में भोपाल के स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर(SPA) के साथ मैनिट, आईआईएसईआर और निजी शैक्षणिक संस्थाओं ने भी बनाई जगह.
भोपाल: केंद्र सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ 2025 की रैंकिंग जारी हो गई है. इसमें मध्य प्रदेश के संस्थाओं ने भी बेहतर सुधार किया है. देश के टॉप टेन में भले ही मध्य प्रदेश का कोई संस्थान शामिल न हो पाया हो, लेकिन देश के टॉप 100 संस्थानों में राजधानी भोपाल के स्कूल ऑफ प्लैनिंग एंड आर्किटेक्चर(SPA) के साथ मैनिट, आईआईएसईआर और निजी शैक्षणिक संस्थाओं ने भी अपना परचम लहराया है.
एसपीए की रैंकिंग में हुआ सुधार
एनआईआरएफ 2025 की रैंकिंग में SPA को 11वीं रैंक हासिल हुई है. एनआईआरएफ 2025 में स्कूल ऑफ प्लैनिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अच्छा सुधार किया है. पिछले वर्ष एसपीए अखिल भारतीय रैंकिंग में 12वें स्थान पर रहा था. लेकिन इस बार उसको अखिल भारतीय स्तर पर 11वीं रैंक मिली है. बता दें एसपीए देश में वास्तु कला और नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थान है.
निजी कॉलेज ने भी बनाई टॉप 100 में जगह
शासकीय और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के अलावा राजधानी भोपाल के आईईएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने भी देश के शीर्ष 100 संस्थानों में अपनी पहुंच बनाई है. खास बात यह है कि आईईएस कॉलेज देश के 100 शीर्ष संस्थानों में जगह बनाने वाला फार्मेसी का इकलौता संस्थान है.
मैनिट की रैंकिंग गिरी, 81वें नंबर पर पहुंचा
मध्य प्रदेश के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MANIT का प्रदर्शन इस बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में बढ़िया नहीं रहा है. और इसमें नौ अंकों की गिरावट हुई है. इससे पहले MANIT को एनआईआरएफ 2024 मैं 72वां स्थान मिला था. लेकिन इस बार की रैंकिंग में मिनट 81वें पायदान पर पहुंच गया है. यह देश के इंजीनियरिंग कॉलेज की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है.
एनएलआईयू की रैंकिंग में भी छह पायदान की गिरावट
राजधानी के राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय यानी NLIU की विधि संस्थान श्रेणी की रैंकिंग में भी 6 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है. साल 2024 के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में एनएलआईयू को 21वीं रैंक मिली थी, लेकिन इस बार वह 27वें स्थान पर पहुंच गया है.
आइसर की रैंकिंग में भी हुआ सुधार
भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी IISER की रैंकिंग में सुधार देखा गया है. IISER ने इस बार भी देश में विज्ञान और अनुसंधान के मामले में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है. इसको पिछले वर्ष 95वां स्थान प्राप्त हुआ था लेकिन साल 2025 के एनआईआरएफ 2025 की रैंकिंग में 78वां स्थान मिला है.
राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की रैंक में भी गिरावट
साल 2024 की एनआईआरएफ रैंकिंग में अटल बिहारी वाजपेई प्रबंधन संस्थान को 85वां स्थान प्राप्त हुआ था. लेकिन इस बार इसकी रैंकिंग में भी गिरावट दर्ज की गई है. संस्थान ने अंडर 100 में तो जगह बनाई है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार रैंकिंग में आठ अंकों की गिरावट हुई है. इस बार अटल बिहारी वाजपेई प्रबंधन संस्थान को देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में 93वां स्थान मिला है.