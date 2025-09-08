ETV Bharat / state

NIRF 2025 की रैंकिंग जारी, मध्य प्रदेश के SPA को मिला 11वां स्थान, मैनिट की रैकिंग में हुई गिरावट

भोपाल: केंद्र सरकार के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी एनआईआरएफ 2025 की रैंकिंग जारी हो गई है. इसमें मध्य प्रदेश के संस्थाओं ने भी बेहतर सुधार किया है. देश के टॉप टेन में भले ही मध्य प्रदेश का कोई संस्थान शामिल न हो पाया हो, लेकिन देश के टॉप 100 संस्थानों में राजधानी भोपाल के स्कूल ऑफ प्लैनिंग एंड आर्किटेक्चर(SPA) के साथ मैनिट, आईआईएसईआर और निजी शैक्षणिक संस्थाओं ने भी अपना परचम लहराया है.

एसपीए की रैंकिंग में हुआ सुधार

एनआईआरएफ 2025 की रैंकिंग में SPA को 11वीं रैंक हासिल हुई है. एनआईआरएफ 2025 में स्कूल ऑफ प्लैनिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल ने पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार अच्छा सुधार किया है. पिछले वर्ष एसपीए अखिल भारतीय रैंकिंग में 12वें स्थान पर रहा था. लेकिन इस बार उसको अखिल भारतीय स्तर पर 11वीं रैंक मिली है. बता दें एसपीए देश में वास्तु कला और नियोजन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संस्थान है.

निजी कॉलेज ने भी बनाई टॉप 100 में जगह

शासकीय और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं के अलावा राजधानी भोपाल के आईईएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने भी देश के शीर्ष 100 संस्थानों में अपनी पहुंच बनाई है. खास बात यह है कि आईईएस कॉलेज देश के 100 शीर्ष संस्थानों में जगह बनाने वाला फार्मेसी का इकलौता संस्थान है.

मैनिट की रैंकिंग गिरी, 81वें नंबर पर पहुंचा

मध्य प्रदेश के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MANIT का प्रदर्शन इस बार राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में बढ़िया नहीं रहा है. और इसमें नौ अंकों की गिरावट हुई है. इससे पहले MANIT को एनआईआरएफ 2024 मैं 72वां स्थान मिला था. लेकिन इस बार की रैंकिंग में मिनट 81वें पायदान पर पहुंच गया है. यह देश के इंजीनियरिंग कॉलेज की बढ़ती प्रतिस्पर्धा को भी दर्शाता है.