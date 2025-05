ETV Bharat / state

हिसार में छात्र की गोली मारकर हत्या, क्लासमेट ने उतारा मौत के घाट, आरोपी छात्र की तलाश - HISAR STUDENT SHOT DEAD

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 29, 2025 at 4:18 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 5:25 PM IST 2 Min Read

हिसार : हरियाणा के हिसार के सातरोड कैंट के पास मस्तनाथ कॉलोनी में एक 10वीं कक्षा के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मौके पर पहुंची हिसार पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. छात्र की गोली मारकर हत्या : हिसार के मस्तनाथ कॉलोनी में 10वीं कक्षा के छात्र दीक्षित की गोली मारकर हत्या करने की वारदात से सनसनी फैल गई है. वारदात की जांच शुरू कर दी गई है. फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची है. छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा गया है. मृतक छात्र की पहचान दीक्षित के रुप में हुई है. हिसार में छात्र की गोली मारकर हत्या (Etv Bharat) क्लासमेट ने मारी गोली : अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला दीक्षित सुबह 7.30 बजे घर से दूध लेने के लिए निकला था. इस बीच उसके क्लासमेट ने फोन करके उसे रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में बुलाया. वहां पहुंचते ही आरोपी ने उस पर बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिसके बाद उसकी मौत हो गई. रेलवे पुलिस के थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी. 9वीं कक्षा में दोनों की क्लास में आगे-पीछे बैठने को लेकर रंजिश थी. आरोपी छात्र ने अपने फौजी दादा की लाइसेंसी रिवॉल्वर से दीक्षित को मौत के घाट उतार दिया.

