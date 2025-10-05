ETV Bharat / state

मिर्जापुर में नौ सफाईकर्मी निलंबित; DPRO के निरीक्षण में मिले अनुपस्थित, कई कर्मचारियों का रोका वेतन

मिर्जापुर : जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO) ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने अनुपस्थित पाए जाने पर नौ सफाईकर्मियों को निलंबित कर दिया है. साथ ही एक सफाईकर्मी, दो खंड प्रेरकों का एक-एक दिन का वेतन रोकने का निर्देश दिया है. इस कार्रवाई के बाद कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है.

जिला पंचायत राज अधिकारी संतोष कुमार ग्राम पंचायत लोहंदी कला, लोहंदी खुर्द और नकहरा में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत चल रहे स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि अनुपस्थिति होने पर नौ सफाई कर्मियों को निलंबित किया गया है. इसके साथ ही एक सफाईकर्मी और दो अन्य कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया है. उन्होंने बताया कि कुछ कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है. साथ ही ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया गया है कि अतिरिक्त कर्मी और संसाधन लगाकर अभियान कराएं. उनके गांव में कहीं गंदगी पाई जाती है तो उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी.