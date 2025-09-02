समस्तीपुर: पूर्व मध्य रेलवे के नक्शे पर एक ऐतिहासिक बदलाव किया है. 1 सितंबर 2025 से मुजफ्फरपुर जंक्शन समेत नौ रेलवे स्टेशन अब समस्तीपुर मंडल का हिस्सा बन चुके हैं. लंबे समय से सोनपुर मंडल के अधीन रहे इन स्टेशनों का यह स्थानांतरण रेलवे मंत्रालय की गजट अधिसूचना के तहत किया गया है.

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी: आजादी के बाद 1951 से सोनपुर मंडल के अधीन रहा मुजफ्फरपुर जंक्शन अब समस्तीपुर मंडल का हिस्सा बन गया है. रेलवे प्रशासन के इस बदलाव से न सिर्फ ट्रेनों का संचालन और भी सुगम होगा, बल्कि समय की बचत और सिग्नल व्यवस्था की जटिलताओं में भी कमी आएगी. यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र को लाभ मिलेगा.

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

यात्रियों को मिलेगी राहत: इस प्रशासनिक बदलाव का सीधा असर ट्रेन परिचालन पर पड़ेगा. पहले जब ट्रेनें दो अलग-अलग मंडलों सोनपुर और समस्तीपुर के बीच संचालित होती थीं तो सिग्नल क्लीयरेंस और तकनीकी सहमति में अतिरिक्त समय लगता था, लेकिन अब सभी स्टेशन एक ही मंडल के अधीन आ जाने से यह प्रक्रिया न केवल सरल बल्कि त्वरित भी हो जाएगी.

बढ़ेगी समस्तीपुर मंडल की आय: रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मुजफ्फरपुर जंक्शन जैसे बड़े स्टेशन का समस्तीपुर मंडल में शामिल होना न केवल परिचालन में सहूलियत देगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी फायदेमंद साबित होगा. मुजफ्फरपुर से प्रतिदिन हजारों यात्री सफर करते हैं, जिससे भारी राजस्व उत्पन्न होता है। अब यह आय सीधे समस्तीपुर मंडल के खाते में जाएगी, जिससे मंडल की कुल आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है.

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat)

बढ़ेगा मंडलों के बीच समन्वय: इस बदलाव के तहत मंडलीय इंटरचेंज व्यवस्था में भी संशोधन किया गया है. पहले जहां इंटरचेंज प्वाइंट सोनपुर और समस्तीपुर मंडल के बीच स्थित था, अब उसकी जगह उजियारपुर और रामदयालुनगर को नए इंटरचेंज बिंदु के रूप में चिह्नित किया गया है. यह नई व्यवस्था 1 सितंबर से प्रभावी हो चुकी है. इससे न केवल ट्रेनों की रेक मूवमेंट में तेजी आएगी, बल्कि दोनों मंडलों के बीच समन्वय भी और अधिक मजबूत होगा.

"मुजफ्फरपुर जंक्शन से समस्तीपुर जंक्शन तक का रेलखंड अब सोनपुर मंडल की जगह समस्तीपुर मंडल के अधीन होगा. यह बदलाव रेलवे की परिचालनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है. यह आदेश 1 सितंबर से लागू होगा और इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गजट अधिसूचना भी जारी कर दी गई है." - रंजीत कुमार, जनसंपर्क अधिकारी, समस्तीपुर रेल मंडल

