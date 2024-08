ETV Bharat / state

यूपी में 3710 मेगावाट के 9 सोलर पार्कों को किया जा रहा विकसित, जल्द दूर होगी बिजली की किल्लत - Nine solar parks in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : Aug 24, 2024, 8:19 PM IST

यूपी में सोलर पार्क ( Photo Credit- ETV Bharat )

लखनऊ: प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग और इसकी बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए प्रदेश के लोगों को राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री इसके विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा को प्रमोट कर रहे हैं. इसके लिए प्रदेश में सौर ऊर्जा को लेकर पूरे प्रदेश में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है. इन्हीं परियोजनाओं में सोलर पार्क भी शामिल है. मौजूदा समय में प्रदेश में कुल 9 सोलर पार्कों का क्रियाशील किया जा रहा है, जिनकी कुल क्षमता 3710 मेगावाट है. इनमें से 435 मेगावाट के 3 सोलर पार्क कमीशंड भी हो चुके हैं, जबकि शेष 6 सोलर पार्कों को जल्द कमीशंड किए जाने के लिए बिड की प्रक्रिया जारी है.



बुंदेलखंड के 4 जिलों में बने सोलर पार्क: सभी 9 सोलर पार्कों के लिए जमीन आवंटन की कार्रवाई पूरी कर ली गई है. बुंदेलखंड के 4 शहरों (झांसी, ललितपुर, चित्रकूट और जालौन) के अलावा कानपुर नगर, कानपुर देहात, मिर्जापुर और प्रयागराज जैसे शहरों में सोलर पार्क बनाए गए हैं. इनमें बुंदेलखंड और कानपुर नगर व कानपुर देहात में निर्माणाधीन सोलर पार्कों के लिए बिडिंग का काम चल रहा है.



टेंडर के माध्यम से अवार्ड की प्रक्रिया जारी: उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक अनुपम कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से सोलर पार्कों की स्थापना के लिए बड़े पैमाने पर निवेश प्राप्त हुआ है. इसके तहत 9 सोलर पार्कों को विकसित किया जा रहा है. इसमें 365 मेगावाट क्षमता और 65 मेगावाट क्षमता वाले कुल 435 मेगावाट के सोलर पार्क कमीशन किए जा चुके हैं, जहां उत्पादन शुरू हो चुका है. इसके अतिरिक्त 600 मेगावाट क्षमता का झांसी, ललितपुर सोलर पार्क, 800 मेगावाट क्षमता का चित्रकूट सोलर पार्क, 1200 मेगावाट का जालौन सोलर पार्क, 75 मेगावाट क्षमता का कानपुर देहात सोलर पार्क और 35 मेगावाट का कानपुर नगर सोलर पार्क निर्माणाधीन है. कनेक्टिविटी की भी व्यवस्था की गयी: इनमें टेंडर के माध्यम से अवार्ड की प्रक्रिया चालू है. दो दिन पहले ही झांसी का टेंडर निकाला गया है, जबकि ललितपुर का और चित्रकूट सोलर पार्क का टेंडर मंगलवार तक निकाल दिया जाएगा. जालौन सोलर पार्क का टेंडर भी अगले 15 दिन में निकाला जाएगा. 3710 मेगावाट इन सभी सोलर पार्कों के लिए जमीन आवंटित की जा चुकी है, जबकि कनेक्टिविटी की भी व्यवस्था की जा चुकी है. उन्होंने बताया कि 3710 मेगावाट के निर्माणाधीन सोलरपार्क के अलावा 6900 मेगावाट के विभिन्न प्रोजेक्ट भी पूरे प्रदेश में चल रहे हैं. इनमें रूफ टॉप सोलर प्लांट और अन्य सभी सोलर प्रोजेक्ट्स को मिला लेंगे कुल मिलाकर 4130 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट कमीशंड किए जा चुके हैं.