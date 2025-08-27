जालोर: राजस्थान में भारी बारिश के बीच जालोर जिले में नदियां उफान पर हैं. हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा. मंगलवार को सायला इलाके की आसाना नदी में छह युवकों के बहने की आशंका के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं मंगलवार शाम सूकड़ी नदी में दो महिला और एक पुरुष डूब गए. इनमें दो की मौत हो गई. इस तरह जालोर जिले में 24 घंटे में नदियों में नौ लोगों के डूबने की घटना सामने आई है, जबकि छह की तलाश जारी है. लगातार बारिश और नदियों के तेज बहाव के चलते रेस्क्यू अभियान चुनौतीपूर्ण बना है.

आसाना नदी में 6 युवकों की तलाश: जिले के सायला इलाके की आसाना नदी में मंगलवार की शाम छह युवकों के डूबने की खबर के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची. मंगलवार देर रात तक रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभियान रोकना पड़ा. बुधवार सुबह फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला. ग्रामीणों की मदद से नदी और उसके किनारों पर सर्च ऑपरेशन जारी है.

जालोर में तलाशी अभियान... (ETV Bharat Jalore)

सायला एसडीएम सूरजभान विश्नोई ने बताया कि ग्रामीणों से जानकारी मिली थी कि शाम 4 बजे नदी के किनारे एसयूवी गाड़ी और उसके पास चप्पलों की जोड़ी देखकर पुलिस को सूचना दी. कुछ तैराकों ने खोजबीन की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग. उसके बाद एसडीएम विश्नोई, तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी, बीडीओ गौरव विश्नोई थानाधिकारी सुरेंद्रसिंह मौके पर पहुंचे. जालोर डिप्टी गौतम जैन भी आए. एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया गया.

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हाल रात साढ़े 8 बजे तक बारिश नहीं रुकने पर प्रशासन ने मौके पर गाड़ियों की लाइटों के उजाले रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन तेज बारिश के कारण रुकना पड़ा, जबकि टीमें गांव की ओर वाले छोर पर थी. 3 युवकों की जानकारी पर उनके नंबरों पर कॉल किया, लेकिन सभी स्विच ऑफ ही मिले. प्रत्यक्षदर्शी राजूसिंह ने बताया कि बोलेरो गाड़ी में 6 लोग नदी किनारे पहुंचे, जिनमें से 3 को जानता है. इनमें से एक ने गुटखा मांगा, लेकिन मेरे पास नहीं था. उसके बाद ये सभी हाथ पकड़कर नदी में उतरे थे. तभी थोड़ा आगे जाकर ये झुके और फिर नहीं दिखे. इसके बाद पुलिस को फोन किया. नदी में बहने वाले 6 युवकों के नाम जगताराम पुत्र जेपाराम मेघवाल, मनोहरसिंह पुत्र चेलसिंह राजपूत, जितेंद्रसिंह पुत्र चेलसिंह राजपूत, श्रवण कुमार पुत्र ताराराम मेघवाल, उमाराम पुत्र चेलाराम मेघवाल और श्रवण कुमार पुत्र मोडाराम देवासी है. हालांकि प्रशासन ने नामों की पुष्टि नहीं की.

सूकड़ी नदी में तीन लोग बहे, दो की मौत: इसी बीच जिले के बागरा थाना इलाके के सांथू गांव के पास सूकड़ी नदी में मंगलवार को तीन लोग बह गए. इनमें दो महिलाओं और एक पुरुष था. प्रशासन और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया. जालोर तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित ने बताया कि पानी के तेज बहाव में बहने से सांथू निवासी पसिया (30) पत्नी टीलाराम भील और छोटाराम (25) पुत्र होकाराम की मौत हो गई. दोनों के शव काफी मशक्कत के बाद पानी से निकाले गए. कुटुआ पत्नी रणछोड़ाराम को ग्रामीणों और रेस्क्यू टीम की मदद से जीवित बाहर निकाल लिया. उसे सांथू अस्पताल में भर्ती कराया है.

खेत जाते समय हादसा: तहसीलदार बाबूसिंह राजपुरोहित ने बताया कि तीनों लोग खेत जा रहे थे. खेत पहुंचने का नजदीकी रास्ता नदी के बहाव क्षेत्र से गुजरता है. नदी में गहरे गड्ढों का अंदाजा नहीं होने के कारण पानी में फंस हादसे का शिकार हो गए. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूकड़ी नदी में लंबे समय से बजरी का अवैध खनन हो रहा है. इससे नदी में गहरे गड्ढे बन गए, जो बरसात में जानलेवा साबित हो रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि इन गड्ढों का पता चलते-चलते हादसे हो जाते हैं. प्रशासन ने भी लोगों से नदी प्रवाह क्षेत्र में न जाने की अपील की.