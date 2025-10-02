ETV Bharat / state

घाघीडीह सेंट्रल जेल में नौ दिनों तक होती है मां दुर्गा की आराधना, विजयादशमी के दिन सभी भक्तों से मां लेती हैं विदाई

जमशेदपुर के घाघीडीह स्थित सेंट्रल जेल में नौ दिनों तक मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के बाद विजयादशमी के दिन उनका विसर्जन किया गया.

DURGA PUJA 2025
मां को विदाई देते बंदी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025

जमशेदपुर:विजयादशमी के दिन देवी मां की प्रतिमा को विसर्जित किया गया. मूर्ति विसर्जन से पहले मां की प्रतिमा को जेल के अंदर सभी वार्ड में घुमाया गया, जहां बंदियों ने मां के दर्शन किए.

जेल के अंदर होती है मां भवानी की नौ दिनों तक आराधना

दरअसल हर साल सेंट्रल जेल परिसर में शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा की जाती है. इस दौरान जेल परिसर में देवी मां की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है और पूरे विधि-विधान के साथ पूजा पाठ की जाती है, उसके बाद विजयादशमी के दिन मूर्ति को विसर्जित किया जाता है. इस आयोजन को हर साल जेल प्रबंधन और जेल के सभी कर्मियों की मदद से किया जाता है.

सेंट्रल जेल में नौ दिनों तक होती है मां दुर्गा की पूजा (Etv Bharat)

विदाई से पहले भ्रमण करती हैं देवी मां

विजयादशमी के दिन बड़े वाहन में मां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, भगवान गणेश और विश्वकर्मा की मूर्ति को सजाकर जेल के अंदर, ढाक की धुन पर घुमाया गया. यहां सबसे पहले महिला बंदियों ने मां के दर्शन किए और उसके बाद जेल के अंदर सभी वार्ड से होकर मां की प्रतिमा भ्रमण करती हुईं बाहर आई. इस दौरान जेल के सभी बंदियों ने मां के दर्शन के साथ-साथ और प्रार्थना कर उन्हें विदाई दी.

मानगो स्वर्णरेखा घाट की जाती है मूर्ति विसर्जित

जेल से बाहर आने के बाद ढाक की धुन पर प्रतिमा को, सेंट्रल जेल के अंदर से बाहर निकालते ही जेल के दूसरे कर्मी नाचते गाते मूर्ति को जेल कर्मचारियों के कॉलोनी में ले गए, यहां पहले से खड़े जेल अधीक्षक और जेलर के परिजनों ने मां के दर्शन किए और शहर का भ्रमण करते हुए मानगो स्वर्णरेखा घाट में मूर्ति विसर्जित की गई.

घाघीडीह जेल पूजा कमेटी की ओर से पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सबका सहयोग रहता है. इस तरह के आयोजन के जरिये यह संदेश दिया जाता है कि हमें अपनी परंपरा और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए. ऐसे आयोजन से सकारात्मक सोच की भावना जगती है और सबको देवी मां का आशीर्वाद मिलता है: जेलर बबलू गोप, जेलर, घाघीडीह सेंट्रल जेल

